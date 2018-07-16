Украинский инвестор ушел с Оршанского завода под давлением: В Беларуси есть серый кардинал 19 16.07.2018, 20:28

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Вячеслав Богуслаев

По словам бизнесмена, покинуть авиаремонтное предприятие его вынудил не Лукашенко.

Украинское АО «Мотор Сич» вышло из состава акционеров Оршанского авиаремонтного завода под давлением белорусских властей, заявил naviny.by президент украинской компании Вячеслав Богуслаев.

Сначала власти не выпустили из Беларуси в Украину его личный самолет. Затем возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц «Мотор Сич» за превышение служебных полномочий.

– Меня везде сопровождали. Со мной встречались несколько раз. И в Астане на выставке, и в Киеве. Это было давление, но не первым лицом. У них есть серый кардинал, но не будем об этом. Слава Богу, мы вышли. Это неудачный опыт, — сообщил Вячеслав Богуслаев.

Выход из состава акционеров принес ему потери на крупную сумму: ««Вообще я потерял чистыми деньгами 13 миллионов (долларов). Мы подняли производство с нуля до восьми вертолетов в год. Мы были вынуждены погасить долги».

По его словам, белорусские власти должны рассчитаться за проданные акции «Мотор Сич» до 1 августа этого года, но не стал называть сумму, ссылаясь на коммерческую тайну.