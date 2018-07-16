Небесный милиционер с нами! Юрий Самодуров, kasparov.ru

16.07.2018, 22:18

Юрий Самодуров

Фото: svoboda.org

Акция Pussy Riot достойный конец для путинского чемпионата!

Точка зрения на акцию Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу зависит от того контекста, в котором мы (в частности читатели этого поста и я и многие другие тоже) ее рассматриваем. Один контекст – тот, в котором многие ее ставят (этот контекст объективно существует), и, исходя из которого ее воспринимают и о ней говорят и пишут – как страшно испортить матч футболистам, которые отдают игре все свои силы и болельщикам, которые так искренне переживают и следят за их борьбой! ОТСЮДА крик – НАКАЗАТЬ ПО ЗАСЛУГАМ! Мне же акция Pussy Riot в финальном матче чемпионата мира по футболу очень нравится тем, что разрушила "звериную серьезность" и безумный психоз, вызванный в нашей стране этим ЧМ.

Эта шуточная и веселая акция во время матча – достойный конец для путинского чемпионата который прошел у нас в стране, несмотря на то, что Россия аннексировала Крым (кажется, Вы, дорогие читатели (некоторые), ведь были против?), поддерживает вооруженных сепаратистов на Донбассе (кажется, Вы тоже против?), запрещает проведение митингов и пикетов в защиту Сенцова и других политзаключенных (Вы ведь тоже против?), объявила под шумок чемпионата о "реквизиционной" пенсионной реформе (Вы надеюсь против?), и т.д. и т.п.

Конечно, неожиданное и серьезное нарушение порядка какого-то мероприятия посторонними людьми многими, возможно большинством из тех, кто участвует в этом мероприятии или просто смотрел матч по телевизору оценивается и рассматривается как хулиганство. С этим нельзя спорить. Но ведь существует и другой контекст для восприятия этой акции. Я его не выдумал и о нем написал. Мне кажется, что улыбка по поводу этого ЧМ в конце его проведения тоже была необходима и именно эта акция Pussy Riot такую улыбку обеспечила.

Я не считаю ни участников акции, ни тех, кто ее не принял, ни тех, кто ее одобряет, ни себя балбесами. Просто оценивать эту акцию можно исходя из разного контекста. И тот контекст, исходя из которого я ее оцениваю, тоже не придумн, он тоже объективно существует.

И эта акция достойный конец для путинского чемпионата! Надеюсь участников акции просто оштрафуют (деньги на выплату штрафа соберем всем миром), но не возбудят против них уголовного дела. Вот отрывок из художественно-политического манифеста участников этой акции:

1. Освободить всех политических заключенных.

2. Не сажать за лайки.

3. Прекратить незаконные аресты на митингах.

4. Допустить политическую конкуренцию в стране.

5. Не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.

6. Превратить земного милиционера в небесного милиционера.

Последствия. Полиция задержала участников акции: Петра Верзилова, Ольгу Курачёву, Ольгу Пахтусову и Нику Никульшину. Задерживать помогал защитник сборной Хорватии Деян Ловрен.

А вот тут видео как полковник МВД орет на участников акции: "как жалею что сейчас не 1937 год".

Прочел в фейсбуке по этому поводу реплику одного моего френда, что если бы сейчас был 1937, то полковника, прохлопавшего такую акцию, в 1937 через несколько дней после нее уже приговорили бы к "10 годам без права переписки" в качестве пособника "политической провокации против нашей страны" и жаль, что полковник МВД об этом не помнит.

Юрий Самодуров, kasparov.ru