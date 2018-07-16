«Ты, тварь, кто такая?! Россия будет штрафные санкции платить» 16 16.07.2018, 9:19

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Фотo: EPA

Видео допроса активистов Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ-2018.

Журналист Антон Наумлюк опубликовал в Facebook видео допроса участников Pussy Riot, выбежавших на стадион "Лужники" во время финала чемпионата мира по футболу.

"Наручники сюда! На обоих! Ты, тварь, кто такая?! Фамилия, имя, отчество?! А вы знаете, что Россия за это будет платить штрафные санкции ФИФА? Решили Россию подос…ть", – обратился к задержанным мужчина за кадром.

На что один из них заявил, что, напротив, они выбежали на поле ради России.

"Вы Россию подставили под санкции! Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Обос…ли Россию, да?!" – добавил мужчина за кадром.

Финал чемпионата мира по футболу проходил в России. На матче присутствовал лидер РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарови. В результате поединка сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Участники Pussy Riot заявили, что выбежали на стадион, чтобы потребовать освобождения политзаключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Их доставили в полицию.