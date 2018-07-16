Завтра в Беларуси ожидаются ливни и сильный ветер 16.07.2018, 22:32

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На вторник объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики объявили оранжевый уровень еще и на вторник, 17 июля. Ранее из-за сильных дождей делали штормовое предупреждение на понедельник.

По республике 16 и 17 июля на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах — град, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В Минске также ожидаются грозы, в дневные часы местами по городу сильные ливни.

Во вторник утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +14…20 °С, максимальная температура днем +22…28 °С.

В последние дни сильные дожди привели к подтоплениям в Бресте, Барановичах, Минске и других городах. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на этой неделе.