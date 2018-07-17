MH17: «Мы приближаемся к правде» 4 17.07.2018, 12:08

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Фото: AFP

Четыре года назад российский «Бук» сбил пассажирский «Боинг» над Донбассом.

"Прекратите перетаскивать с места на место останки наших близких!" - требуют родственники погибших пассажиров рейса МН17 в четвертую годовщину трагедии. "Останки наших близких до сих пор находят на месте трагедии, иногда сомнительные фигуры подбирают их даже в той части поля, которую ранее уже полностью перекапывали. Откуда продолжают появляться останки – для нас загадка," – на страницах газеты Telegraaf председатель объединяющей семьи погибших организации Vliegramp MH17 ("Катастрофа МН17") Пит Плух назвал происходящее "достойными порицания политическими играми", передает svoboda.org.

Во вторник более тысячи родственников жертв трагедии МН17 из 17 стран соберутся на церемонию в Поминальном Лесу, у Национального Монумента в Вайфхяузене близ амстердамского аэропорта Схипхол. Поминальный лес – это высаженные год назад 298 деревьев – по одному для каждого погибшего. Под некоторыми деревьями захоронены погребальные урны. На монументе выгравированы 298 имен, которые по очереди зачитают родственники. На церемонии выступит премьер Нидерландов Марк Рютте, ожидается присутствие послов нескольких государств.

В Нидерландском Институте Судмедэкспертизы подтвердили, что ДНК-опознание все новых фрагментов с места катастрофы действительно проводится. По словам представителя Министерства Юстиции и Безопасности Нидерландов, результаты экспертизы безотлагательно сообщаются семьям, останки чьих родственников удается опознать: "Мы всегда говорили, что на востоке Украины еще могут находиться останки и личные вещи погибших. Речь идет о территории площадью пять на десять километров". Новые фрагменты тел и предметы уже не приобщаются к уголовному расследованию нападения на "Боинг", заявили в министерстве.

Тем временем, в Нидерландах все уже готово для начала процесса над подозреваемыми в нападении на рейс MH17, чьи имена следствие пока не огласило. Подписаны необходимые договоры с Украиной и устранены все юридические препятствия для участия подозреваемых по видеосвязи и для исполнения приговора, который будет вынесен Гаагским судом. В Нидерландах это дело уже называют "процессом века", хотя пока нет никакой информации о том, когда он начнется.

Не исключено, что будет иметь место и второй процесс, в котором в качестве истца выступит Российская Федерация. После того как следствие предъявило доказательства принадлежности орудия убийства – установки ЗРК "Бук" – к российской 53-й зенитной ракетной бригаде из-под Курска, Нидерланды и Австралия возложили прямую ответственность за гибель "Боинга" на Россию. Нидерланды не раз упоминали, что собираются предпринять юридические шаги по привлечению России к ответу – какие конкретно, пока не сообщается. В воскресенье официальную поддержку Нидерландам и Австралии в этом вопросе выразили лидеры стран большой семерки.

"Россия должна ответить за свою роль в нападении на рейс МН17 Малайзийских Авиалиний над Украиной в 2014 году и объединить усилия для установления истины и справедливости", – говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7. В заявлении также говорится, что международное расследование предоставило "веские, значимые и глубоко тревожные" доказательства вовлеченности России.

"Мы единогласно поддерживаем Австралию и Нидерланды в их призыве России к ответу за ее роль в этом инциденте, призыве к России оказать полное содействие процессу по установлению истины и достижению правосудия во имя жертв МН17 и их близких", – говорится в совместном заявлении Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады. Заявление опубликовано в день финала проводившегося в России Чемпионата Мира по Футболу и в канун встреч Владимира Путина с президентами США и Франции.

Родственники погибших пассажиров поминают четвертую годовщину трагедии со смешанными чувствами: "С одной стороны, пока что воз и ныне там, с другой стороны, у нас есть ощущение, что мы приближаемся к правде", – цитирует родственников издание Telegraaf.

Во вторник в комплексе Beeld en Geluid ("Картинка и Звук") в Хилверсуме, где находится нидерландский Медиа-Парк (студии большинства телеканалов страны), открывается инсталляция из 298 тысяч журавликов оригами – по тысяче на каждого погибшего в самолете. Экспозиция называется "Room of Hope" ("Пространство надежды"). Вдохновением для нее послужила история японской девочки Садако Сасаки, которая пережила бомбардировку Хиросимы в 1945 году, но потом заболела лейкемией. Ей сказали, что если она сложит тысячу журавликов из бумаги, то поправится. Садако успела сложить 600, друзья закончили тысячу журавликов уже после ее смерти.

Складывать журавликов для погибших в “Боинге”, на борту которого летело 80 детей и много молодежи, придумала голландская учительница Тйитске Дайкстра из Гронингена. Жертвой трагедии стала ее подруга и коллега Хике Раап. Чтобы помочь ученикам пережить гибель учительницы, переработать травму, Дайкстра предложила им сложить для нее тысячу японских журавликов из бумаги. После того, как видео с этой акцией появилось в интернете, люди по всему миру решили присоединиться к ней, и Дайкстра стала получать коробки с журавликами из Бельгии, Германии, Австралии и других стран.

Особенно много журавликов сложили школьники в Хильверсуме. Этот маленький город потерял в трагедии под Донецком 15 своих жителей. Выставка открыта до 19 августа, вход бесплатный.