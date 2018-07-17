Он не забил в Хельсинки 1 Telegram-канал, «СерпомПо»

17.07.2018, 12:45

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Фото: Bloomberg

В финских болотах второй раз завязла и утонула российская слава.

Они ждали этого почти два года. Они – патриоты Крыма, Донбасса и «Боинг» сбили не мы». Они – в телевизоре и вокруг него верили, что Путин на встрече с его Трампом расставит все по местам – обо всем договорится с глазу на глаз, обойдя сопротивление Америки и штыком примкнутой к ней санкционной Европы.

И вот, свершилось.

Словно уставший, заблудившийся после мундиаля форвард, президент Путин дотащил до ворот Америки мяч с грузом созданных им проблем, вышел один на один с вратарем Трампом и … остановился, тяжело дыша, утирая пот, струйками бегущий по уставшему за двадцать лет тяжелой работы, лицу.

Не было сделано ничего. Хельсинки стали провалом. Там, в финских болотах, второй раз завязла и утонула наша слава. «Кого ты хотел удивить?». Удар был тяжел. Тем более, что прекрасно известно, каких отличных результатов на личных встречах с американскими президентами умел добиваться Майк Горбачев.

Америка не признала Крым частью России. Не была принята позиция Путина по востоку Украины. Не состоялся размен Сирии на Крым, как о том глухо гудели патриоты. И «Кинжал» не помог – не вылез из ножен. Не было достигнуто договоренностей об отмене санкций. Не были приняты объяснения Путина по сбитому над Украиной «Боингу». Путину не удалось закрыть тему вмешательства его подчиненных в американские выборы. В гуманитарной области не удалось договориться о помиловании и освобождении из американских тюрем гордости России – арм-диллера Бута, драг-трафикера «летчика Ярошенко» и вора-хакера Селезнева.

В целом и в частностях, внешнее положение российского государства, ведомого президентом Путиным, не улучшилось. Все так же плохо, как и было. Никаких выгод на этой плохо подготовленной российской дипломатией встрече нашей страной не было приобретено. Как писали классики остапизма-бендеризма, «розы на щеках» патриотов «увяли и обратились в пепел».

Пот ел ему глаза. Стоя в штрафной, тяжело дыша, он понял, что не забьет Америке, взял в руки мяч и с улыбкой отдал его вратарю, вяло качнув головой. После этого российский лидер повернулся и в мокрой футболке на стоптанных ногах медленно пошел к своим воротам – забивать со стандарта гол пенсионной реформы в ворота народа своей страны.

Telegram-канал, «СерпомПо»