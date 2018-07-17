Марианна Щеткина: Базу «тунеядцев» надо протестировать с сентября 11 17.07.2018, 13:52

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Чиновница настаивает, чтобы декрет №1 был апробирован на людях заранее.

Совет республики предлагает не дожидаться 1 января 2019 года и заранее протестировать, как будет работать база данных не занятых в экономике граждан. Апробировать формирующуюся базу хотят с сентября этого года.

Об этом 17 июля сообщила заместитель председателя совета республики Марианна Щеткина по итогам встречи с Александром Лукашенко, передает БелТА.

Правитель интересовался, как формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которой занимается Минтруда.

— Мы предложили правительству, в частности Министерству труда, чтобы эта база, если декрет вступает в силу с января, была апробирована уже с сентября, потому что все равно будут какие-то недочеты, небольшие ошибки, — сказала Марианна Щеткина. — Свести все в единый массив данных — это достаточно сложно. Поэтому с сентября нужно провести апробацию, мы на этом настаиваем.

По ее словам, Минтруда уже провело учебу по всем регионам. «Везде сформированы группы — они должны быть обучены, подготовлены и, самое главное, владеть ситуацией на своей территории. Сейчас очень важно, чтобы с каждым человеком говорили и не было ошибочных решений», — сказала Марианна Щеткина.

Напомним, ранее на сайте Минтруда разместили специальную программу подготовки и направления электронных документов, через которую можно будет в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении. Эта информация будет использоваться для формирования базы не занятых в экономике, которую ведомство должно создать к 1 декабря этого года. Программа уже доступна для скачивания.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1.

Люди, которые не задействованы в экономике, будут в полном объеме оплачивать предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.