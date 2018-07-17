Холодный душ для белорусской экономики 7 17.07.2018, 15:04

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Почему МВФ не дает денег Лукашенко.

Несмотря на оптимистичные данные официальной статистике о росте белорусской экономики в первом квартале на 5,2%, свежие данные производят эффект холодного душа.

В частности, по данным авторитетной организации, белорусам не стоит рассчитывать на экономический рост выше 2,4% в текущем году и 2,5% в следующем. И это при том, что среднемировой ВВП в этот период будет расти гораздо быстрее – на 3,9% ежегодно.

– МВФ с осторожностью оценивает перспективы белорусской экономики, – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объясняет экономист Борис Желиба. – Там понимают, что ее развитие во многом зависит от внешних факторов. Это, прежде всего, цены на нефть и нефтепродукты, на калийные удобрения и другие товары, которые идут на экспорт.

Высокие темпы экономического роста в первом квартале были связаны с тем, что была низкая база в прошлом году. Думаю, что в течение года мы увидим постепенное замедление официальных темпов роста.

Собеседник уверен, что Беларусь еще не выбралась из экономической ямы. И международные кредиторы это прекрасно видят:

– Наша экономика провалилась, особенно в 2015-2016 годах, когда была мощная отрицательная динамика ВВП. Лучший показатель у нас был в 2014 году, когда внутренний валовой продукт составлял 76 миллиардов долларов по курсу. А сейчас мы вышли только где-то на 55 миллиардов.

То есть, мы до сих пор бьемся за то, чтобы просто восстановить утерянные позиции. За это время наши соседи ушли далеко вперед – Польша и страны Балтии уже в разы обгоняют Беларусь по уровню ВВП на душу населения.

Экономист считает: чтобы начать их догонять, нужен экономический рост порядка 6-7% в год. А для этого нужно проводить реформы, которые Беларуси предлагает тот же МВФ.

– Это, прежде всего, структурные реформы в области госсектора. Надо уменьшать присутствие государства в экономике, поддерживать развитие частной инициативы, решить вопрос с большими долгами госпредприятий.

У нас сохраняется инерция и централизованность экономики. Как власти привыкли работать, по накатанным рельсам, так они и продолжают. Есть боязнь потерять нити управления страной.

К сожалению, без реформ экономика Беларуси будет вынуждена расти не более 3% в год. Это означает, что отставание от других стран будет увеличиваться, – подчеркивает Борис Желиба.