Журналиста Дмитрия Галко осудили на четыре года «химии» 17.07.2018, 17:10

Дмитрий Галко

Фото: «Наша Ніва»

Его освободили в зале суда.

17 июля в суде Советского района Минска озвучили приговор журналисту Дмитрию Галко. Прокурор просил приговорить Галко к трем годам, пишет nn.by. Судья Александр Якунчихин приговорил Галко к 4 годам «химии».

Журналиста освободили в зале суда. Пока он под подпиской о невыезде. В место отбывания наказания его отправят позже.

Под стражей, где один день идет за два дня «химии», Галко был с апреля.

38-летнего Галко обвиняли в насилии в отношении милиционера. Сам журналист вину не признал.

Напомним, Дмитрия Галко задержали в апреле на белорусско-украинской границе и поместили под стражу. Началась вся эта история еще в 2017 году. 25 ноября 15-летний сын журналиста от первого брака, праздновал свой день рождения вместе с друзьями. Дмитрий Галко был в квартире «за старшего».

На шум вызвали милицию, далее версии отличаются. Милиционеры утверждали, что Галко толкал их, бил по рукам, в драке участвовал даже его 15-летний сын. Галко же уверял, что просто взял милиционера под руку и попросил покинуть квартиру. После происшествия журналист получил штраф за нецензурную брань в публичном месте, затем он вместе с сыном уехал в Украину, где живет его нынешняя жена. Но через некоторое время сын вернулся в Беларусь. Весной и сам Галко поехал в Минск, чтобы «решить проблемы с налоговой», хотя в то время и было известно, что он находится в розыске. Поездка закончилась задержанием, задержание - заключением и судом.