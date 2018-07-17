Президента Финляндии прооперировали после встречи Путина и Трампа 1 17.07.2018, 22:21

Саули Ниинистё

Фото: РИА Новости

Саули Ниинистё операцию на следующий день после прошедшего в столице Финляндии саммита.

Президент Финляндии Саули Ниинистё перенес операцию на следующий день после прошедшего в столице страны саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

17 июля президент Ниинистё перенес «небольшую хирургическую операцию». «Ожидается, что восстановление займет около одной недели. В это время он сможет выполнять свои обязанности, [но не сможет] например, путешествовать», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дата операции планировалась с мая, добавили в канцелярии президента.

Саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля.