Фотофакт: В Киеве с уличного фонаря сняли двухметрового тигрового питона 1 18.07.2018, 8:30

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Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook

Спасатели действовали при помощи телескопической палки.

В Киевее 16 июля с уличного фонаря сняли двухметрового питона. Об этом в Facebook написала киевская команда спасения животных.

"На улице Жилянской, 54 на фонарной опоре прохожими был обнаружен тигровый питон. Обнаруживший змею человек обратился в команду спасения животных. Прибывший спасатель снял питона длиной около двух метров с фонаря при помощи телескопической палки", – говорится в сообщении.

О снятии питона сообщили в полицию. "Питон передан частному специалисту на временное содержание. Мы готовы вернуть его владельцу, если он предоставит доказательства, что змея принадлежит ему, и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", – отметили зоозащитники.