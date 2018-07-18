Под землей обнаружены квадриллионы тонн алмазов 6 18.07.2018, 11:25

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Глубина шахты для их добычи должна составлять несколько сотен километров.

Глубоко под поверхностью Земли существуют огромные залежи алмазов, пишет «Популярная механика». Навряд ли мы когда-нибудь до них доберемся, но они могут помочь нам понять, как устроена сама Земля.

Чтобы заглянуть под землю, ученые используют звуковые волны. В отличие от света звук проходит через камень и, слушая его, ученые могут немало выяснить о строении нашей планеты.

Обычно эти звуки приходят от землетрясений или вулканических взрывов и, изучая сейсмические волны, ученые могут определить, какие материалы находятся под землей.

Именно с помощью такого метода ученые изучали странную аномалию, которая происходит, когда сейсмические волны проходят сквозь структуры под названием кратонные корни.

Эти структуры очень древние и представляют собой очень плотные скальные образования, похожие на направленные вниз горы, залегающие в сотнях километрах под большинством тектонических плит.

Из-за их плотности звуковые волны проходят через кратонные корни гораздо быстрее, чем через большинство скал.

Но по какой-то причине за последние несколько десятков лет стало ясно, что волны движутся с большей скоростью, чем показывали симуляции.

Группа ученых из Массачусетского технологического института решила исследовать эту странность и предположила, что некий материал внутри кратонных корней ускоряет распространение волн.

С помощью компьютерных моделей ученые изучили, как звук будет распространяться в корнях из разных пород.

И только одна симуляция совпала с уже полученными результатом.

Такая скорость могла достигаться лишь в том случае, если кратонные корни состоят не только из камня, но и алмазов, содержание которых должно быть как минимум на уровне 1−2%.

Кратонные корни составляют значительную часть литосферы.

И если даже 2% этих структур состоит из алмазов, это значит, что на огромной глубине похоронены квадриллионы тонн драгоценных камней.

Вот только до них около пары сотен километров, так что шахту прорыть туда не получится.

Так что алмаз - не такой уж редкий материал, только достать его в промышленных количествах практически невозможно.