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ЕС начал проверку готовности Македонии и Албании для переговоров о вступлении

  • 18.07.2018, 12:10

Двум странам было выдвинуто несколько ключевых условий.

Европейский союз начал процесс проверки готовности Македонии и Албании для начала переговоров по вступлению в блок, сообщает "Европейская правда".

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан во время визита в Скопье.

"Сегодня мы официально начали процедуру проверки с Македонией и Албанией, определив путь для открытия переговоров о вступлении в следующем году. Большая мотивация продолжать и интенсифицировать реформы!", - написал Хан в Twitter.

Процесс проверки обязывает Македонию и Албанию мобилизовать все свои возможности для выполнения предпосылок для официального начала переговоров о вступлении в ЕС.

Двум странам было выдвинуто несколько ключевых условий, в частности, завершение судебных реформ, активное расследование и вынесение приговоров по делам о коррупции на высоком уровне, реформы секторов разведки и безопасности и реформа в сфере государственного управления.

В конце июня министры иностранных дел стран ЕС отложили начало переговоров о вступлении с Албанией и Македонией до лета 2019 года из-за несогласия Франции, Нидерландов и Дании.

Министры решили, что дадут "зеленый свет" началу переговоров в следующем году, а не сейчас, как этого хотела Греция на фоне исторического соглашения об изменении названия Македонии.

Нидерланды, в частности, настаивают, что для начала переговоров о членстве в ЕС изменения названия недостаточно, а страны должны отвечать двум базовым критериям верховенства права и административной способности для начала переговоров.

В то же время, Македония уже получила согласие от лидеров Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе об открытии переговоров о членстве в НАТО.


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