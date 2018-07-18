Отравление в Эймсбери: британка погибла, опрыскав руки из флакона с «Новичком» 18.07.2018, 13:58

Фото: Jack Taylor/Getty Images

Свидетель запомнил аммиачный запах из флакона.

Британка Дон Стерджесс умерла от отравления Новичком после того, как опрыскала руки из флакона, в котором был яд, сообщает Daily Mail.

Об этом изданию рассказал брат второго пострадавшего от отравления "Новичком" Чарли Роули Мэтью.

"Мой брат сказал мне, что помнит, как Дон опрыскала оба запястья из флакона. Он многого не помнит из того, что было дальше, но эта деталь хорошо сохранилась в памяти", - сказал Мэтью Роули.

По его словам, брат также запомнил аммиачный запах из флакона.

В то же время остается неясным, как отравился сам Чарли Роули. Возможно, это произошло, когда он дотрагивался до Стерджесс.

Ранее Мэтью Роули заявлял, что яд Новичок, которым отравился его брат вместе с подругой, находился во флаконе от духов.

Напомним, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества "Новичок".

Эймсбери расположен в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества "Новичок", которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.