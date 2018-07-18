Видеохит: Абсолютный рекордсмен Гиннесса нарезает арбузы по-самурайски 18.07.2018, 14:07

Новый рекорд самого титулованного человека из Книги Гиннесса.

Человек, обладающий самым большим количеством рекордов Книги Гиннесса, поставил очередной. Ашрита Фурман на сегоднящний день и так имеет больше 250 рекордов, в том числе 100 не побитых. Теперь он станет ещё и человеком, сумевшим разрезать самое большое количество арбузов на собственном животе, пишет medialeaks.ru.

Ашрита Фурман считается едва ли не одним из символов Книги рекордов Гиннесса. На сегодняшний день мужичку из Бруклина, получившему прозвище «человек-рекорд» принадлежит 259 достижений, из которых 103 занесены в Книгу. Среди них есть и довольно странные, например, прыжки с хлопком над головой (27 тысяч раз), самая длинная дистанция, пройденная кувырками (19 километров 656 метров), самая огромная скульптура из попкорна, вращение самого огромного хулахупа и другие. В общем, железный мужик.

Фурман придумывает как собственные рекорды, так и совершенствует уже имеющиеся. Кстати, 100 его рекордов так никто и не смог побить.

Теперь чемпион придумал новый способ попасть в книгу — нарезание арбузов. И, как полагается железному человеку, Фурман нарезал арбузы прямо на себе с помощью катаны, пишет Global news.

Раньше у Фурмана уже были рекорды, связанные с разрубанием арбузов, но тогда он рубил их на животе своего друга. Пришло время испытать себя.

Комитет Книги Гиннесса сказал претенденту, что для рекорда нужно разрубить на себе не менее 20 арбузов в течение минуты. Хотя, посмотрев на предыдущие рекорды Фурмана, они могли бы и догадаться, что планку стоит поднять повыше.