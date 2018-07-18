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«Пусть Шуневич переодевается в форму НКВД, а я - милиционер независимой Беларуси»

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  • 18.07.2018, 17:18
  • 1,346
Михаил Громыко
Фото: «Наша Ніва»

Рассказ прапорщика Михаила Громыко, который поддержал защитников Куропат.

Начало июля выдалось для прапорщика милиции Михаила Громыко горячим во всех смыслах. 3 июля его, сотрудника центра изоляции правонарушителей на Окрестина, уволили с работы, 4 июля - взяли под стражу, а на следующий день - осудили на 10 суток. Причиной стало то, что 44-летний Громыко приехал в Куропаты, чтобы поддержать протестующих возле ресторана «Поедем поедим».

14 июля Михаил Громыко вышел на свободу и через пару дней согласился поговорить с nn.by. - Ну что ж, расскажите, может, сначала, почему пришли в Куропаты, что было с вами дальше.

- Как я до этого докатился... (усмехается)

Я давно собирался поехать в Куропаты или, может, не только в Куропаты ... Хотел выразить свою мысль, взгляды на отношение власти к нашей культуре, к языку, ко всему. Можно сказать, что я завидую украинцам по-своему. Они любят свой язык, свою культуру, защищают их. А у нас это все пропадает.

Но жена работает на такой должности, она директор магазина, но заработок небольшой ... Дочь учится на платном в университете, младшему сыну 4,5 года ... Это же все сдерживает.

- Не хотелось лишний раз рисковать?

- Да. Но тут-то всего накопилось, все сошлось.

Тот же министр Шуневич Игорь Анатольевич. Эти переодевания в форму НКВД, когда он говорит, что это наша история, наше наследие, пятое-десятое ... Не знаю, какое у него там наследие.

Мое наследие - Беларусь. Я милиционер Беларуси, независимой страны.

От НКВД никуда не деться - да, было, наша история, совместная со всем бывшим Советским Союзом. Но это позорная часть истории. Забыть ее - не забудешь, но не надо ее выпячивать. А когда генерал надевает эту форму - то как будто мы все, милиционеры, ее тоже одеваем. Это что значит, что мы готовы работать теми же методами, что и НКВД?

Я так это воспринимаю. И недавно же Лукашенко сказал, что если мы не напряжемся, то придется войти в состав другого государства. И думаю, блин, 25 лет шли-шли, мол, кровь из носу, надо напрягаться. Делаем-делаем, развиваем экономику, культуру, как нам говорят, а находимся черт его знает где. И кто виноват, опять «народец»?

А милицейская форма? Как только в России вводят новую форму, под эту марку меняют и нашей милиции на подобную, почти один в один. У нас что, своего государства нет? А в нем нет дизайнеров этих, кутюрье, чтобы создать форму, которую можно с гордостью носить и говорить, что это наша, белорусская?

А в начале лета ввели новые удостоверения. Образец похож на российский, только без двуглавой курицы, с белорусским президентским гербом. Это что, мы готовимся входить в состав Российской империи?

Все это набегает, накапливается.

Плюс я пришел на работу, а коллега, майор, после слов Лукашенко о «войти в состав другого государства» начинает при мне гуглить, сколько майор полиции зарабатывает в России. Он уже сдал страну фактически, ему пофиг, что здесь.

Это меня тоже зацепило.

Получается, может, действительно вскоре войдем в состав России? Я сам родом из полесской глубинки. Так там уже применяют российские слова. Раньше такого не было. Ассимиляция добралась. Отец мой в деревне смотрит «Россию-24» нон-стоп. Киселев, все остальное.

Казалось бы, был умный человек, любовь к истории у меня от отца. А тут приезжаю, говорить невозможно. Зомбирование идет этим телевидением.

И вот падает это все на голову, невозможно. Где мы, белорусы, где мы, где? А тут эти Куропаты.

- Что вас так возмутило в истории с Куропатами?

- У меня спрашивала судья, выступаю ли я против ресторана. Я не против ресторана, я вообще против застройки Куропат. Это белорусская Голгофа, место печали. А там строят и строят, нарушают законы. А со временем совсем застроят и скажут, что ничего здесь не было. Никто не расстреливал никого.

Я читаю новости - под рестораном постоянно что-то происходит, то Кулакова избили, то еще что-то. Они постоянно туда на российских номерах приезжают - это специально. Специально останавливаются, специально провоцируют, вызывают конфликт, агрессию. А после скажут, мол, вот, оппозиция агрессивная, «бульбобандеровцы».

- А зачем клиентам провоцировать протестующих?

- Это не клиенты. Это засланные казачки. Что, они не знают, что происходит вокруг этого ресторана? Знают, но специально садятся в машины, едут под самые ворота. Надо там поесть, то поставь хотя бы машину дальше, иди пешком. Но нет.

Они будут отвечать после? Шуневич говорит, что нарушения закона будут наказываться. Но я сомневаюсь, что накажут людей, Кулакову руку сломали. Дадут пару базовых, может, и все. Но это неважно.

Когда я был возле Куропат, приезжал парень, то он подготовлен был. Вышел из машины с распечаточками, начал рассказывать, что расстреляли не 200 тысяч, а максимум 30.

Я ему говорю: так а сколько вам, как русскому человеку, нужно убитых, чтобы можно было танцевать на этих костях? Чтобы жрать шашлык, запивая водкой, чтобы по бороде текло, сидеть и жрать на костях? А сколько нужно тысяч убитых, чтобы ты там не жрал? Сотни тысяч? Миллионы?

Вот недавно опять приехали, чуть не раздавили людей машинами. Почему? Потому что понимают, что имеют поддержку в силовых структурах, что наказания не будет. Специально добиваются еще, чтобы белорусы возмущались, что россияне такие сволочи. Зачем это им нужно, я не понимаю.

- Короче, накопилось у вас всего, вы не выдержали и поехали в Куропаты, я правильно понимаю?

- Ну, примерно так. Жена как раз собиралась к теще ехать в деревню. Я говорю, у меня здесь дела, то-се. Отвез жену, вернулся - и поехал в Куропаты.

- Жена знала, что поедете туда?

- Что конкретно в тот день поеду - нет. Но раньше я говорил, что собираюсь, она все уговаривала еще год доработать ... Но так это не кончится никак, так и будешь «дорабатывать еще немного» всю жизнь.

- Так может стоило сначала самому уволиться, а потом ехать протестовать? Вы же понимали, что потеряете работу.

- Весь смысл был в том, что я приехал как действующий милиционер, с удостоверением. Я сначала вообще думал приехать в форме, но бы тогда выглядела, что я выступаю от имени МВД. А так я приехал как частное лицо, но как человек, который работает в милиции.

Мне и руководство говорило после: зачем ты так, уволился бы и делай что хочешь. Но бывший милиционер это было бы уже не то. Я хотел показать, что в милиции есть нормальные, достойные люди, которые тоже переживают за свою родину, за людей своих.

- Кстати, некоторые говорили, что вы приехали в Куропаты в алкогольном опьянении

- Нет, это неправда (смеется). Я волновался сильно, ситуация для меня была стрессовая. Я же не каждый день выхожу на какие-то акции. Нервозность была.

- Постояли вы там, сфотографировались и что потом? Поехали домой спокойно?

- Да. На следующий день мне руководство звонит, мол, надо встретиться, подъедем к вам, поговорим, вы знаете о чем. А я сидел дома, пил пиво. И думаю нет, есть же стандартные милицейские методы, пригласят выйти в подъезд, а это же общественное место, ну и заберут меня за нахождение в пьяном виде.

Поэтому говорю: нет, давайте завтра. Приехал на работу, написал объяснительную, меня уволили с формулировкой «нарушение условий контракта». Ведь милиционер обязан не высказываться в поддержку партий, движений и объединений. Правда, я и не высказывался в поддержку кого-то, но надо же было меня уволить. Но думаю, пусть будет так, все равно, найдут другую формулировку, чтобы выбросить с работы. Да и достаточно с меня было уже этой системы. Гнилая система.

У нас же и идеологи работают, проводятся идеологические занятия, звучат слова о чести, достоинстве, все такое ... Но где эта честь: офицерская, милицейская? Нет. Не присутствует. Должно быть полное подчинение приказам, только «линия партии».

Те же лжесвидетельства омоновцев [на судах] - где там честь? Они же знают сами, что врут. Но это приказ.

Немного я переживал, что от начальству прилетит, так как у нас же круговая порука. А я к начальнику очень хорошо относился. Он хороший мужик.

Вообще мы, милиционеры, каждый по отдельности - отличные ребята, а вместе соберешь - получается кусок непонятно чего.

Большинство милиционеров - золото, но система так выстроена.

Попрощался я с коллегами нормально, один только парень мне руку не пожал. Говорит, ну тут видеокамеры везде, не могу, не обижайся. Он в офицеры собирается идти, боится.

Но начальника не сильно наказали, ему «строго указали», фактически выговор на словах и все. Я вздохнул с облегчением. Зла я никому не желаю.

- А когда и как вас задержали?

- Утром 3 июля звонит мне начальство. Тогда уже появилась первая публикация в интернете, наверное, информация обо мне дошла наверх.

Приказали меня задержать до суда. И приказали сделать это нашим же сотрудникам, с которыми я работал.

Представляете? Даже во время восстания Калиновского позволяли офицером царской армии перевестись в другую местность, чтобы не воевать против соотечественников. Только Муравьев-Вешатель запрещал переводить, был против, считал, что надо заставлять. И вот по сей день наше руководство пользуется методами Муравьева-вешателя.

Звонит мне исполняющий обязанности заместителя начальника, говорит, что надо подъехать к ним, есть вопросы у начальника насчет формы. Но этот вопрос очень мелкий для начальника. Я понял, что если приеду, то там и останусь. Так и сказал заместителю, но тот стоял на своем.

Ехать к ним я отказался. Говорю, есть вопросы? Прятаться не буду, вызывайте в суд. Тогда предупредили, что будут меня искать, отрабатывать адреса, все как надо. Ну, говорю, это же ваша работа, правильно?

Ну и поехал я к другу в деревню, километров 30 от Минска. Переночевал там, утром, думаю, поеду домой, придут за мной, так придут.

В нескольких километрах от деревни отъехал, захотел в туалет. Остановился возле леса. Сделал свои дела, сел в свою машину, и тут со встречной полосы ко мне красная машинка сворачивает и становится нос к носу. Я собираюсь ехать, мне из машины машут - останавливайся. В машине - сотрудник ЦИПа и и.о. заместителя начальника ЦИПа.

Сзади подъезжает «газель» и блокирует отъезд. С красной той машины выбегает человек, мой коллега, уже бывший, летит ко мне. Но я начал съезжать, та красная машина начинает пытаться преградить мне дорогу, немного бьет в сторону, в область бака.

А если бы я перевернулся или машина загорелась? Это что, я такой уголовник?

Интересно, что задерживали меня на личных машинах. Та красная - частная машина прапорщика с ЦИПа, он же и за рулем был. Замечательный человек, хороший парень - хрестоматийный белорус, типичный, стопроцентный. Он мне всегда нравился, я даже сейчас на него не обижаюсь. Но приказ есть приказ, я же говорил, что белорусы суперисполнительный народ.

Я ему сказал после: «Тебе бы сказали людей расстреливать - ты бы стрелял. Не потому что злой или хочешь убить кого. Не хотел бы очень этого всего - но стрелял».

Ну и вот, приказ получил, еще и начальник рядом - ну и давай меня своей машиной бить.

Я поехал дальше, красная машина осталась стоять сзади, «газель» за мной. Но после понимаю, что смысла нет бежать. Смотрю на телефон - пропущенный от того заместителя начальника. Перазвонил, говорю, дай спокойно доехать домой, поставлю там машину и все, берите меня. Позвонил жене по дороге, объяснил, что милиция меня забирает. Она прокричала на меня немного (усмехается).

Припарковался у дома, вышел, мне руки за спину, наручники, на Окрестина, там оформили и в камеру.

- Когда вас задержали?

- 4 июля было задержание. А 5 июля суд. 10 суток ареста. На суде также интересно было. Обвиняли меня в пикете, за то, что с бело-красно-белым флагом я сфотографировался. Но ведь это наследие наше. Президент же присягу на нем давал, вставал на колено, этот флаг целовал.

Ну, я рассказал судье о моем отношении к Куропатам. Говорю, был это не пикет. Судья предлагает тогда искать и вызывать свидетелей. Я понимаю, что все равно придется в камере сидеть, ждать, пока свидетели найдутся, потом следующее заседание ... Ладно, говорю, не надо искать никого, да будет пикет.

Надеялся я, может штраф дадут. Но получил 10 суток.

Я сидел с теми же фактически, кого недавно охранял. Смотрят, что лицо знакомое, но где видели, вспомнить не могут. Я рассказал, за что меня посадили, правда, что милиционерам был, говорить не стал.

Подсаживали ко мне «барабашку», чтобы расспросил. Думали, что мне денег заплатили за поездку в Куропаты. Так вот работает и думает система.

Система построена Игорем Шуневичем. Я его даже немного понимаю, можно сказать. Он родом из Луганска. Но он украинцем себя не считает. Получается, что и не украинец, но и не белорус, и не русский. Он Homo Soveticus 2.0. Что он здесь делает? Входит эту землю? Нет, это просто наемник, который должен быть лоялен к власти, больше от него не требуется.

- Как сиделось?

- Я был не в ЦИПе, а рядом, в помещении ИВС. Но нормально. Первые пару дней я после всех стрессов просто спал. Люди рядом сидели нормальные.

-А как отреагировали на все эти события ваши родственники? Жена?

- Жена ругалась, угрожала разводом, то-се ... Ну покричали друг на друга. Но после почитала комментарии в интернете, большинство было положительными и смягчилась.

Дочь против всех этих ситуаций, переживает, могут же отчислить же института, но поддерживала меня.

Мать сильно переживала: «Все село знает, беда!».

А отец с братом осудили, отец сказал, чтобы я не приезжал к нему.

Теща поддержала, кстати. Тесть был настроен отрицательно, но ведь у нас матриархат, всем рулить теща (смеется).

-А вы же, как сотрудник ЦИПа, знаете всех этих пикетчиков: Северинца, Дашкевича, Кулакова? Как относитесь к ним?

- Молодцы, что выходят. Я во время работы в милиции говорил ребятам: «Давайте подумаем. Тот же Северинец, в отличие от нас всех, матом не ругается, не пьет, не курит, в Бога верит, белорусский культуру ценит, за страну переживает. Что еще нужно, чтобы быть достойным гражданином Беларуси? А он здесь сидит».

То же и о Дашкевича могу сказать, и о других. Я пью, матюкаюсь, курю ..

Я хуже их в несколько раз. Мы все хуже их, по сути. У большинства из нас ни флага нет, ни родины.

- Говорили, что вы во время работы в ЦИПе к политическим относились по-человечески.

- Раньше давали команду сверху, чтобы политическом было непросто. То белье не давали, то бросали в камеру к бомжам. А сейчас такого уже нет.

Сам я особенно Леониду Кулакову симпатизирую. Простой хороший мужик. Бывало, я тайком ему сигареты передавал.

- А как вы вообще попали в милицию? Как и почему решили стать милиционером?

- В милицию я попал почти случайно, честно скажу. Но я такой человек, что если форму надел, то надо работать достойно.

Я родом из Гомельской области, деревня Пейзажи. Родители там и живут, и брат родной. Я закончил техникум, была возможность пойти в БНТУ на третий курс, но решил, что все мужики идут в армию. Отслужил, вернулся. Женился, жена приезжала в мою деревню к бабушке, так и познакомились. Жена из-под Минска, она в Глушковичах жить не захотела.

Переехал к ней и ее родителям, начал искать работу. Устроился сначала в вневедомственную охрану. Честно, когда шел, то и не знал, что это также милиция, думал, буду сторожем.

Поработал сначала в охране, после меня взяли в охрану в Минск. Работал лет шесть, затем ушел в «бобры». Раньше были «решетки» и «бобры». Первые охраняли метро, другие - объекты «Водоканала». Ну я и стал «бобром». Там лет семь провел, после перевелся в вытрезвитель. Поработал два года и понял, что надо уходить, ведь или уволят, или посадят.

- Почему?

МГ: В вытрезвителе невозможно без применения физической силы. «Клиенты» тебя бьют, плюют в тебя. И трудно себя контролировать, чтобы без превышения полномочий, а человека надо же аккуратно скрутить и «положить спать». Некоторые своим дерьмом пытались бросить или обмазать. Один такой при мне навалил в штаны, засунул туда руку, набрал горсть и у меня бросает. Гражданин (смеется).

Не выдержал я там и перевелся в санитарное подразделение, которое собирает трупы по городу, если есть подозрение в криминале. Более спокойной службы я не видел: сутки через трое, трупы молчать, разве иногда пахнут не очень.

На жаргоне есть «гнилушки» - те, которые давно лежат и начали разлагаться. И я почти в первый вызов свой поехал забирать «гнилушки». Забрали, отвезли в морг, пошли на обед. Начальник посмотрел, что я ем спокойно, говорит: о, ты будешь работать!

После это подразделение сократили. Хотел вернуться в «бобры», но не взяли, у меня был выговор, так наговорил всего начальнику. Но это единственный выговор за 20 лет! И то его сняли после!

Ну и выбора не было особо. Пошел на Окрестина, там всегда не хватало людей. Переработок было много.И я отработал там два года. Начал сталкиваться с политическими заключенными.

- И сколько зарабатывал прапорщик, работающий на Окрестина, если не секрет?

- Не секрет. 800-850 рублей.

- Квартиру построили под льготный кредит?

- Да, под 3%.

- Не жалеете, что закончилась служба?

- Нет. Даже когда сидел на сутках, понял, что чувствую себя легче, как камень с плеч свалился. Хотя и за решеткой, а было ощущение свободы. Есть же понятие такое - «давление погон». И действительно вроде как давит что-то на тебя. Ты постоянно держишь себя в рамках, контролируешь каждый шаг ...

- Еще поедете в Куропаты?

- Пока не готов. Наверное, нет. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

Сам я считаю, что своей поездкой под ресторан сделал мало, с комариный нос. Но хоть что-то сделал. Я не за деньги в Куропаты ездил. Я поехал туда для себя, для сына своего, малыша. Не хочу, чтобы он вырос и слышал, что его отец - бывший опричник.

И таких, как я, в милиции хватает людей. Только не каждый может решиться на что-то. Кто-то из классиков хорошо сказал: «Если бы приказать белорусу быть белорусом, то какой бы прекрасный это был белорус!»


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