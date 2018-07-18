Очевидцы: Девушка деньги сняла с его карточки и не отдавала, он нож к горлу приставил 18.07.2018, 17:35

Фото: МВД

Пара была в отношениях, заложница беременна.

Сообщение, что в банке Заславля захватили в заложницы женщину, появилось днем в среду, 18 июля. Сначала говорили, что муж захватил жену прямо в здании банка, пишет kp.by. На место выехала следственно-оперативная группа, руководители областного УВД, министр внутренних дел Игорь Шуневич.

– Да, она его невеста. Пришли в банк, девушки деньги сняла с его карточки и не отдавала, он разозлился и нож к горлу приставил, - рассказывают местные жители, которые были очевидцами произошедшего. – Говорят, дважды судим уже был. Вот и повел себя так.

Операция по освобождению заложника была проведена силами специального подразделения МВД «Алмаз». Об этом рассказал журналистам Игорь Шуневич – он возглавлял операцию по освобождению заложницы.

- Заложница была освобождена, не пострадала. По предварительным данным, эта девушка беременна, что накладывало определенные новые обстоятельства, в том числе с точки зрения проведения силовой акции. Преступник ликвидирован. В настоящее время на месте работает оперативная группа, следствие возглавляет начальник УСК по Минской области. Я пока не буду говорить ни о мотивах, ни о каких-то других обстоятельствах, это будет выяснять следствие.

По словам главы МВД, переговоры с преступником длились больше двух часов.

- Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена - это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля.

Шуневич отметил, что захватчик выдвигал разные требования, но какие именно, уточнять не стал.

- Это материалы уголовного дела, я не имею права это разглашать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК «Захват заложников, совершенный с применением насилия и удержанием человека».

- В настоящее время следственная группа под руководством начальника УСК по Минской области уже приступила к осмотру места происшествия, - рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. - По предварительной информации, девушка 1995 года была захвачена мужчиной. Оба не имеют отношения к банку, и пришли туда в качестве посетителей. Мы продолжаем работать на месте, и будем информировать о дальнейшем развитии событии, - добавила представитель СК.

Известно, что банк стал только местом происшествия – то есть мужчина не выдвигал требований выдать ему деньги.