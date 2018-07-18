«Алмаз» освободил заложника в отделении банка в Заславле 17 18.07.2018, 15:25

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Фото: tut.by

(обновлено) Мужчина, который захватил заложницу, ликвидирован.

«В здании гостиницы на улице Советской в Заславле в помещении банка мужчина взял заложницу», сообщил TUT.BY читатель.

Позже милиция ликвидировала 45-летнего нападавшего и освободила заложницу. 23-летняя девушка, по предварительным данным, беременна. Она не пострадала. Как сообщили в СК, возбуждено уголовное дело за захват заложника.

Мужчина был вооружен ножом, в заложницах у него — 23-летняя женщина. Оба они — посетители банка, сообщили в СК. Следователи устанавливают, были ли они знакомы ранее.

45-летний злоумышленник, по словам министра внутренних дел Игоря Шуневича, «выдвигал различные требования» — однако, какие конкретно, глава МВД пояснить отказался. Он, по словам Игоря Шуневича, ликвидирован. Операция проведена силами спецподразделения МВД «Алмаз».

— На протяжении более чем двух часов мы вели с ним переговоры. Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена — это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля, — сообщил журналистам министр.