15 советов, как сохранить здоровье зубов 4 18.07.2018, 17:56

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Стоматолог рассказал, как сохранить белоснежную улыбку.

Правильное питание, серьезный уход, своевременные походы к стоматологу – все мы давно знаем основные правила ухода за зубами. Но помимо этого, нужно не забывать следовать этим правилам постоянно, пишет politeka.net.

В этом материале ты найдешь 15 рекомендаций от стоматолога, как сделать зубы здоровыми.

Чистить зубы нужно два раза в день

Чистить зубы два раза в день, утром после завтрака и вечером перед сном, действительно очень важно. На зубах образуется пленка и уже на нее налипают составные части слюны бактерии и остатки пищи. Это — зубной налет. Он мягкий, и его легко можно снять с помощью правильной чистки зубов. Если же этого не делать, то это приведет к образованию зубного камня, избавиться от которого в домашних условиях самостоятельно невозможно.

Техника чистки зубов

Щетинки зубной щетки должны быть раcположены под углом 45 градусов к поверхности зуба, затем совершаются плавные выметающие движения зубной щеткой от десны к режущему краю. Нужно не забывайте чистить внутренние стороны зубов и уделять внимание чистке языка. Нельзя давить на щетку со всей силой, это не повышает эффективность чистки зубов, наоборот, может нанести вред.

Длительность чистки зубов

Зубы нужно чистить как минимум по три минуты дважды в день. Однако теперь разработаны более эффективные техники чистки зубов и это время можно сократить до 2 минут дважды в день. Каждый может найти 4 минуты в день, чтобы сохранить зубы и десны здоровыми.

Зубная щетка должна быть чистой

После каждой чистки зубов нужно хорошо мыть зубную щетку и хранить ее в сухом состоянии в вертикальном положении, желательно вдали от унитаза, потому что, по мнению британских ученых, при сливе воды в унитазе микроорганизмы разбрасываются в разные стороны почти на 2 метра.

Замена зубной щетки

Менять зубную щетку рекомендуется 4 раза в год или раз в 3 месяца. Чтобы легче было запомнить, меняй щетки со сменой времени года: наступил март — пора покупать весеннюю щетку, а в июне придет время для летней смены зубных принадлежностей.

Зубная нить

Каждый зуб имеет 5 поверхностей. И если ограничить чистку зубов только зубной щеткой, то 2/5 или 40% зубных поверхностей остаются неочищенными. Только с помощью зубной нити можно эффективно удалить налет из межзубных пространств.

Отбеливание зубов

Не стоит пробовать на себе все рекомендации, которые можно найти в интернете. Многие из них не только неэффективны, но и вредны. Например, не старайся осветлить зубы с помощью полоскания уксусом — кислота размягчает зубную эмаль, и она легко повреждается. Не натирай зубы содой — это слишком абразивный метод, который повреждает не только эмаль зубов, но и травмирует десны.

Зубы и твердые предметы

Насколько не был бы велик соблазн, не старайся расколоть зубами твердый орех, разгрызть леденец, лед, открыть всевозможные крышку бутылки. Для этого есть соответствующие инструменты — используй их по назначению.

Частые перекусы

После каждого употребления пищи организму необходимо время, чтобы восстановить кислотно щелочной баланс. Но если очень хочется что-то съесть, то вместо продуктов, которые липнут к зубам, например, хлопьев или чипсов, лучше отдать предпочтение овощам или фруктам.

Вредные напитки

К вредным напиткам относятся энергетические, спортивные, газированные, поскольку они содержат большое количество сахара, что не полезно для здоровья в целом и для зубов в частности. Помимо скрытого сахара такие напитки имеют низкую кислотность, что негативно влияет на эмаль зуба, разъедая и истончая ее. Регулярное употребление таких напитков может привести к чувствительности зубов и оставить необратимые изменения на эмали зуба.

Пить через трубочку

Употребление цветных или сладких напитков может повлиять на цвет зубов, поэтому рекомендуется употреблять их через трубочку, что снизит контакт зубов с этими жидкостями и предотвратит перекрашивание зубов.

Жевательная резинка после еды

Если нет возможности почистить зубы, то обязательно после еды используй жевательную резинку, но только без сахара и на очень непродолжительное время. Достаточно жевать жвачку до 20 минут после еды.