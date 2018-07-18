МИД Армении: У нас есть более мощное оружие, чем белорусские «Полонезы» 2 18.07.2018, 22:08

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Пресс-секретарь МИД Армении - о поставке Беларусью «Полонезов» Азербайджану.

Тема отказа официального Минска от последующей продажи своих систем залпового огня "Полонез" Азербайджану постоянно обсуждается с представителями МИД Беларуси. Об этом заявил в ответ на вопрос корреспондента euroradio.fm заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян:

"Беларусь и Армения сотрудничают в нескольких многосторонних форматах, и для нас нелогично, что Беларусь продает оружие Азербайджану (Беларусь и Армения в отличие от Азербайджана являются членами ОДКБ — прим.). Но в то же время мы сторонники обсуждения таких вопросов в дружественной обстановке и мы находимся в постоянном контакте с нашими белорусскими коллегами".

Но какие аргументы приводят армянские дипломаты в пользу своей позиции, представители МИД Армении перечислять отказываются.

"Я не думаю, что те аргументы, которые используются, должны озвучиваться публично, — говорит пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. — Я хочу обратить ваше внимание на встречу министров иностранных дел Армении и Беларуси, которая состоялась в июне в Минске во время неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-партнеров программы "Восточное партнерство". На этой встрече все эти аргументы были приведены. У белорусской стороны также свое видение этих проблем. Но есть понимание, что существующие проблемы мы должны обсуждать и решать совместно. Особенно учитывая наши партнерские отношения в рамках ОДКБ ".

- Может ли одним из таких аргументов быть приобретение Арменией белорусских "Полонезов"?

- Армения также оружие покупает. И нам не нужно показывать каждый самолет или другой транспорт, который приходит к нам с купленным нами оружием. У нас есть свое видение того, какое оружие нам покупать. На данный момент у нас не менее смертоносное оружие, чем белорусские "Полонезы", а может даже и более смертельное, более мощное. Но мы не сторонники бряцания оружием — это не помогает процессу.

По словам армянских дипломатов, такое поведение партнеров по ОДКБ (Россия также активно продает оружие Азербайджану) не заставит Армению выйти из договора о коллективной безопасности, где есть такие партнеры.

В общем, представители МИД Армении неоднократно обращали внимание, что никаких изменений во внешней политике новое руководство страны делать не будет — к ЕС "в объятия" не бросится, в NATO не попросится.

"Мы не хотим строить отношения с одной стороной за счет стороны другой. Вот здесь и проходит такая черта в сближении с ЕС, которую мы не перейдем: если сближение с одной стороной делается за счет другой стороны. Это не лучший путь", — заявил советник премьер-министра Армении по внешним отношениям Арсен Харатян.

Журналисты напоминают, что предыдущий глава Армении Серж Саргсян признал результат проведенного в Крыму референдума. И в Совбезе ООН Армения голосовала против резолюции, которая осуждала аннексию Крыма Россией. Журналисты интересуются: эта позиция также остается неизменной?

"Прежний президент Армении в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что" крымский референдум "является волеизъявлением народа. И все — больше ничего", — разводит руками пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"А вы посмотрите как в течение последних двух десятков лет Украина на разных площадках голосовала по вопросу Нагорного Карабаха!", — упрекает в ответ советник премьер-министра Армении по внешним отношениям Арсен Харатян.

Журналисты не успокаиваются. И дипломаты, кажется, начинают сердиться.

"Роль дипломатов не в нагнетании обстановки. Если вы сейчас получите какой-то ответ, положительный или отрицательный, от этого ни украинцам, ни нашим российским коллегам, ни людям, живущим в Крыму и Донбассе ничего хорошего не будет. Поэтому конкретного ответа вы не услышите. Я сказал, как было при предыдущей администрации. Теперь вы своей настойчивостью можете нанести ущерб нашим отношениям с Украиной или Россией. И ничего хорошего от этого не будет никому! Поэтому давайте на этом закроем этот вопрос", — закрывает тему пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

На прощание советник премьер-министра Армении Арсен Харатян пообещал, что Никол Пашанян обязательно посетит Беларусь. Как только разберется немного со многими внутренними проблемами и другими, более важными, иностранными визитами.