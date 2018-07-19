Британская полиция установила причастных к отравлению Скрипалей 5 19.07.2018, 10:07

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Следователям удалось вычислить предполагаемых преступников по записям с камер наблюдения.

Британская полиция идентифицировала вероятных исполнителей покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает в четверг, 19 июля, британское информационное агентство Press Association со ссылкой на информированный источник, сообщает "Немецкая волна".

Следователям удалось вычислить предполагаемых преступников по записям с камер наблюдения. Затем полученные данные были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в страну в это время. Следователи уверены, что подозреваемые - из России.

Бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на лавке в центре Солсбери 4 марта. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля примерно за сутки до отравления. Британские власти считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. В Москве решительно отвергают все обвинения.

Спустя несколько месяцев стало известно о новом отравлении тем же веществом. Граждане Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 3 июня были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок". Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. 8 июля врачи констатировали смерть Стерджес, 10 июля было объявлено, что Роули пришел в себя, его состояние остается критическим, но угрозы жизни нет. Отравляющее вещество, судя по всему, находилось во флаконе из-под духов, который Стерджес и Роули нашли в парке. Женщина сама нанесла его себе на кожу, утверждают британские СМИ.