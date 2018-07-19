«Думали, война началась» 9 19.07.2018, 13:35

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Российские военные провели в армянском селе учения, не предупредив жителей.

В селе Паник Ширакской области Армении российские военнослужащие провели учения, но местных жителей никто об этом не предупредил. В страхе они выбегали на улицы, думая, что началась война. Позже выяснилось, что пули и мины были учебными. Проводится служебное расследование, но местные жители опасаются, что военный беспредел может повториться, сообщает "Настоящее время".

17 июля в селе Паник Ширакской области несколько десятков военнослужащих 102-й российской военной базы перекрыли дорогу и начали стрелять. Местные жители были в ужасе. По словам главы села, от звуков выстрелов и взрывов несколько детей потеряли сознание.

Сельчане потребовали от командира объяснить, на основании какого приказа российские военнослужащие без предупреждения провели учения. Они сообщили в Службу национальной безопасности и вызвали полицию.

"Военные сказали, что выполняют свое военное дело и не обязаны представлять нам документ", – рассказал глава села Вардан Макеян.

"Форс-мажорная ситуация"

Заместитель командующего 102-й российской военной базой Алексей Палюхович в комментарии Радио Азатутюн ответил, что идет разбирательство: "Учения проводились в рамках повышения боевой готовности военной базы. А что было неправильно, мы проинформируем о результатах".

На следующий день после инцидента Палюховича принял губернатор Ширакской области. Российский военный принес извинения и заверил, что подобное больше не повторится.

"Они сказали, что была форс-мажорная ситуация, вроде приказа не было, все было неорганизованно, за что принесли извинения. Проходит служебное расследование", – рассказал губернатор.

Но на приеме в Министерстве обороны Армении представители 102-й военной базы РФ заявили, что мероприятие входило в программу подготовки базы на 2018 год и заранее было согласовано с армянской стороной. При выборе места проведения учений военные просто "не учли все обстоятельства". Российская сторона официально принесла извинения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает инцидент в Панике "провокацией против армяно-российских дружественных отношений и провокацией против суверенитета Армении". "Считаю, что виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности", – заявил он 19 июля.

Жалобы местных жителей

Согласно армяно-российскому межгосударственному договору, 102-я военная база должна заранее предупреждать органы местного самоуправления, полицию и Службу национальной безопасности о маршруте передвижения войск. Кроме учебных полигонов проводить учения в других местах она не имеет права.

Местные жители также жалуются на передвижения военной техники российской военной базы, которая выводит из строя дороги. Однако российская сторона этот ущерб никак не возмещает.

Кроме того, на полях спеет урожай. Достаточно одной вспышки, говорят сельчане, чтобы начался пожар.

Жители Паника возмущены происходящим и обращаются к правительству с призывом принять меры.

Они напомнили, что в 2013 году погибли двое детей, подорвавшись на мине на территории полигона российской военной базы в селе Ваграмаберд, а также об убийстве семьи Аветисян в Гюмри в 2015 году – тогда российский военнослужащий убил пятерых человек и двух малолетних детей.

"Сегодня нет жертв, но это может иметь перманентный характер, поэтому я бы попросил предотвратить этот беспредел, подобного в новой Армении быть не должно", – уверен житель Паника Ованнес Зндоян.

На 102-й базе в Гюмри размещено около 5 тысяч российских солдат, как сухопутных, так и воздушных, пишет Eurasianet. В 2010 году Армения и Россия подписали соглашение о продлении срока аренды базы до 2044 года.