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Найден способ продления жизни и укрепления сердца

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  • 19.07.2018, 13:49
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Обнаружили его американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Они отметили, что продление жизни и укрепление сердца следует связывать с белком винкулином, который принимает участие в образовании контактов между внеклеточным матриксом и клетками. Он мешал старению сердца у насекомых, пишет orthodox.od.ua.

Сердечная мышца образована тканью, которая состоит из клеток кардиомиоцитов. Винкулин содержится во вставочных дисках своеобразных плотных структурах, которые опосредствуют контакты между клетками. С возрастом клетки начинают вырабатывать значительно меньше белка, в результате чего мышечная ткань начинает хуже сокращаться.

Ученые разработали генетически модифицированных плодовых мушек, в клетках которых имелись переключатели ДНК, которые активировали дополнительную копию гена, кодирующего винкулин. Переключатели работали исключительно в тех клетках, где имелся ген tinman, отвечающий за развитие сердца у дрозофилы.

Результаты эксперимента показали, что мушки с так называемой оверэкспрессией гена винкулина могли прожить до девяти лет, а у дикого типа продолжительность составила шесть недель. Помимо этого, генетически модифицированные мушки могли усваивать значительно большее количество глюкозы, чем обычно.


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