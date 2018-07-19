В Сенате США хотят принять меры против РФ для защиты выборов 19.07.2018, 18:49

В США планируют сформировать национальный ответ на вмешательство России или любой другой страны в выборы в 2018 году.

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл попросил два ключевые комитета Сената выступить с рекомендациями о принятии дополнительных мер, направленных на предотвращение вмешательства РФ в предстоящие выборы.

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление Макконнелла, передает eurointegration.com.

В заявлении Макконнелла сказано, что он попросил глав банковского комитета и комитета по иностранным делам действовать "в рамках действующих усилий Конгресса, чтобы сформировать национальный ответ на вмешательство России или любой другой страны в выборы в 2018 году".

Напомним, спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил во вторник, что готов рассмотреть дополнительные санкции против России.

Райан сказал, если комитеты Конгресса считают, что дальнейшие санкции в отношении России нужны, "он более чем счастлив рассмотреть их".