Жители Минска и района жалуются на звуки взрывов с военного полигона 9 19.07.2018, 19:01

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Стреляют даже ночью.

Жители Минска и Минского района жалуются на звуки выстрелов и взрывов, которые доносятся с военного стрельбища в стороне микрорайона Уручье. Стреляют даже ночью.

«От нас недалеко находится полигон, — написала tut.by жительница деревни Копище. — Уже три дня, с 16 июля, там что-то взрывают, бомбят или стреляют. Особенно вечерами. Самое печальное, что и ночью этот звук. Да что ж это такое?»

Были и письма от минчан с жалобами на звуки выстрелов и взрывов в стороне Военного городка в Уручье.

— Идет плановая боевая подготовка, — рассказал официальный представитель Минобороны Владимир Макаров. — На войсковом стрельбище 120-й бригады выполняются учебные стрельбы, в том числе и ночью. Это продолжится по крайней мере на этой неделе. Боевая подготовка проводится регулярно в летние месяцы. Граждане могут быть абсолютно спокойны, эти разрывы и выстрелы не сильнее, чем раскаты грома.