закрыть
19 июля 2018, четверг, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Жители Минска и района жалуются на звуки взрывов с военного полигона

9
  • 19.07.2018, 19:01
  • 2,072

Стреляют даже ночью.

Жители Минска и Минского района жалуются на звуки выстрелов и взрывов, которые доносятся с военного стрельбища в стороне микрорайона Уручье. Стреляют даже ночью.

«От нас недалеко находится полигон, — написала tut.by жительница деревни Копище. — Уже три дня, с 16 июля, там что-то взрывают, бомбят или стреляют. Особенно вечерами. Самое печальное, что и ночью этот звук. Да что ж это такое?»

Были и письма от минчан с жалобами на звуки выстрелов и взрывов в стороне Военного городка в Уручье.

— Идет плановая боевая подготовка, — рассказал официальный представитель Минобороны Владимир Макаров. — На войсковом стрельбище 120-й бригады выполняются учебные стрельбы, в том числе и ночью. Это продолжится по крайней мере на этой неделе. Боевая подготовка проводится регулярно в летние месяцы. Граждане могут быть абсолютно спокойны, эти разрывы и выстрелы не сильнее, чем раскаты грома.


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле