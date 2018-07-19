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Минприроды ищет в Беларуси золото, медь и платину

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  • 19.07.2018, 19:12
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В Минприроды заявили, что в Беларуси «обнаружены проявления золота».

Заместитель начальника главного управления природных ресурсов, начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб сегодня на пресс-конференции рассказал о поиске в Беларуси золота, меди, платины и урановых руд, передает БелТА.

«Что касается поисков золота на территории Беларуси, такие работы проводились по программе освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы Беларуси на 2011−2015 годы. Были поисковые работы в Столбцовском районе Минской области, по результатам которых выделен перспективный участок Зуберово. На достаточно больших глубинах — от 300 до 500 м — обнаружены проявления золота. Теперь необходимо провести полный цикл геологоразведочных работ. Этот участок внесен в перечень предлагаемых для передачи в концессию для заключения договора с концессионером о поисковых работах и предварительной разведке. Концессионер пока не найден», — сказал Василий Колб.

Всего в перечне 15 объектов, предлагаемых для передачи в концессию. Последним в мае 2018 года в него было включено месторождение горючих сланцев Туровское, расположенное в Столинском и Житковичском районах. «К сожалению, на данный момент ни одного концессионера нет. Мы разработали концессионные предложения по тем четырем объектам, за которые ответственно Минприроды. Думаю, либо в конце этого года, либо в начале следующего состоится конкурс», — добавил представитель Минприроды.

«Помимо золота, на территории Беларуси есть проявления меди и платины. Платина зафиксирована на участке Зуберово, — отметил Василий Колб. — Есть также перспективы по выявлению месторождений урановых руд. Площади были выявлены еще лет 20 назад, но дальнейшие работы по обнаружению месторождений приостановлены в связи с тем, что они достаточно затратны и требуют хорошего экономического обоснования».


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