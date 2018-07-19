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Цукерберг: У Facebook есть доказательства вмешательства РФ в выборы США

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  • 19.07.2018, 21:15
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Марк Цукерберг

Facebook знал о вмешательстве РФ в американские выборы с 2015 года.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у его компании есть доказательства вмешательства России в выборы президента Америки в 2016 году.

Об этом он рассказал в интервью изданию Recode, передает epravda.com.

"Данные, которые имеются в нашем распоряжении, достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы", - сказал Цукерберг.

"Мы обнаружили это в середине 2015 года и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году и идентифицировали некоторых из этих людей", - добавил он.

По словам Цукерберга, во время выборов они также получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла понять общую картину.

"Вы можете увидеть ее в документе прокурора Роберта Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - прокомментировал он.

Ранее США предъявили обвинения 12 возможным российским разведчикам. По словам прокурора Мюллера, речь идет о сотрудниках ГРУ.

По версии следствия, обвиняемые взламывали компьютеры комитетов Демократической партии США и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.


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