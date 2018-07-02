Путин присвоил военным частям имена белорусских и украинских городов 3 2.07.2018, 13:33

В России появилась Витебская дивизия, Слонимский и Кобринский полки.

В документе отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу», сообщает «Настоящее время».

Теперь в России ряд частей переименовались в:

• 6-й гвардейский Львовский танковый полк,

• 68-й гвардейский Житомирско-Берлинский танковый полк,

• 163-й гвардейский Нежинский танковый полк ,

• 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия,

• 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк,

• 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк,

• 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк,

• 400-й самоходный артиллерийский Трансильванский полк,

• 144-ая гвардейская Ельнинская мотострелковая дивизия,

• 150-я Идрицко-Берлинская мотострелковая дивизия,

• 933-й Верхнеднепровский зенитный ракетный полк.

В указе также говорится, что названиях упоминаются украинские, белорусские и европейские города для увековечивания в памяти об освобождении этих городов в годы Второй мировой войны.