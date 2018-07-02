Путин присвоил военным частям имена белорусских и украинских городов

Путин присвоил военным частям имена белорусских и украинских городов3
- 2.07.2018, 13:33
В России появилась Витебская дивизия, Слонимский и Кобринский полки.
В документе отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу», сообщает «Настоящее время».
Теперь в России ряд частей переименовались в:
• 6-й гвардейский Львовский танковый полк,
• 68-й гвардейский Житомирско-Берлинский танковый полк,
• 163-й гвардейский Нежинский танковый полк ,
• 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия,
• 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк,
• 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк,
• 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк,
• 400-й самоходный артиллерийский Трансильванский полк,
• 144-ая гвардейская Ельнинская мотострелковая дивизия,
• 150-я Идрицко-Берлинская мотострелковая дивизия,
• 933-й Верхнеднепровский зенитный ракетный полк.
В указе также говорится, что названиях упоминаются украинские, белорусские и европейские города для увековечивания в памяти об освобождении этих городов в годы Второй мировой войны.