Как минчанин делает из металлолома произведения искусства 2.07.2018, 22:48

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Андрей Осипчик

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Осипчик делает произведения искусства из того, что другие выбрасывают.

В фильме «Приключения принца Флоризеля» главный герой узнает в ноже, прилетевшем на его стол, каретную рессору. И Андрей Осипчик, глядя на любую железку под ногами, может легко определить ее происхождение.

До этого он 20 лет продавал запчасти к автомобилям, открыл с партнерами СТО. Но год назад увлекся созданием арт-объектов из железа и полностью ушел, если можно так выразиться, в искусство. Сейчас у него мастерская на старом заводе, пару станков и множество планов в голове, пишет kp.by.

Мастерскую Андрей оборудовал на бывшем заводе в центре Минска.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Это странно, но еще полтора года назад я абсолютно не умел варить электросваркой, - улыбается Андрей. – В первый раз попробовал на спор, без маски, и так сжег глаза, что вечером оказался в больнице! Но сам процесс, тем не менее, понравился. К моему увлечению на СТО отнеслись с пониманием, белой вороной не считали. Потом уже варил в маске, конечно. Кстати, первая моя работа до сих пор стоит на СТО. Один товарищ посоветовал хотя бы раз в неделю выкладывать работы в соцсети. Я начал создавать солдатиков, роботов, и группа в Фейсбуке начала расти. Поначалу делал мотоциклы из железок - они были востребованы, да и это моя давняя страсть. Правда, я в свое время ездил на «Уралах» и «Днепрах».

В первый раз Андрей сжег глаза сваркой. Теперь работает только в маске.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Может, и настоящие мотоциклы переделываете?

- В моей жизни это было в далекие 90-е - покупали за бутылку нерабочий мотоцикл, восстанавливали, переваривали вилку, маятник, ставили автомобильные колеса - в общем, приходилось повозиться…. А потом мы продавали их в Москву. В то время не было еще такого изобилия моделей мотоциклов, как сейчас.

В мастерской будто застыло время...

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«В работу идет все – и газовые плиты, и автомобильные моторы»

- Вы делаете свои арт-объекты из автозапчастей, а какая часть автомобиля наиболее благодатна для деталек?

- Коробка передач, в ней много шестеренок. Но я ведь использую не только автозапчасти. Например, принес в мастерскую свою газовую плиту и разобрал. Не только на нашем СТО - со всей округи носят мне ненужные железки. Ребята, которые промышляют металлоломом, присылают мне фото своих находок.

Андрею несут запчасти отовсюду. Часть он находит или покупает сам.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Если мне что-то нравится, плачу чуть больше, чем конторы, которые принимают металлолом. Как-то притащили мне ящик старых гвоздей, и я сделал из них коней. В инстаграме один человек написал, что ему нравятся мои работы. У него веломастерская, предложил ненужные детали, я, конечно, согласился. Вилки и ложки поначалу покупал на Ждановичах на поле чудес, из них делал птиц – на одну уходит до 10 ложек. Потом нашел оптовую базу, где продают нержавейку. Правда, она очень тонкая, горит… Многое люди сами выбрасывают, а я подбираю. Все идет в ход! Вот сделал из старой автомобильной фары самолет «Красный барон». Был такой легендарный самолет-триплан, который летал в Первую мировую. Многие сразу его узнали, как только я выложил работу в интернет.

На такую птичку Андрей тратит час...

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- А что первично – деталь или идея?

- По-разному. Иногда видишь красивую железку, и начинаешь ее обваривать разными деталями. А иногда сначала придумываешь, что хочешь делать, и подбираешь детали. Рыбы – как раз такой случай, я к ним запчасти специально собираю.

А такие работы Андрей создает за день

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Этот стиль называется стим-панк?

- Скорее, метал-арт. У стим-панка есть определенные направления, используется очень много мелких деталей. Я до него, пожалуй, не дотягиваю. Есть еще направление дизель-панк, и у меня однозначно работа есть в этом стиле, потому что в ней использован фильтр дизельного автомобиля (смеется).

- Сколько времени уходит на работу?

- На сову из ложек уходит час. Любую рыбу делаю за день. Я вообще люблю, чтобы работа не больше одного дня занимала. Правда, «Красного барона» я делал три дня – долго провозился с покраской. Но это исключение – обычно я не крашу свои работы. Был всего один раз еще - попросили сделать розу вместе с вазой и покрасить ее в белый цвет. Поначалу воспринял заказ с недоумением – но сделал, и даже понравилось. Девушка заказывала эту розу для кухни, которая целиком белая. Работа очень хорошо туда вписалась, она потом фото присылала в интерьере.

Такие арт-работы ценят многие коллекционеры.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- На выставке самодеятельного искусства «Я Моне, я Шишкин, я Малевич» выставлялся ваш металлический комар…

- Да, я его год варил, наверное. Но не постоянно, а с перерывами. Вот это, пожалуй, самая долгая и самая моя сложная работа по сей день.

Комара мастер делал с перерывами в течение целого года!

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Я вижу металлический браслет на руке – тоже хенд-мейд?

- Да, это очень кропотливая работа, нужно проволоку крутить и сваривать определенным образом, она рвется. А продать за адекватную сумму их просто нереально. Делал браслеты друзьям, которые считают, что носить медь на запястье полезно для здоровья. Не знаю, правда это или нет – но наши хоккеисты себе заказывали.

Такие браслеты Андрей делает только для друзей - очень трудоемкий процесс.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Сейчас «железо» - мой главный заработок»

- Очень хочется спросить, почему мастерская выглядит так, словно пережила апокалипсис?

- А так и должно быть (улыбается). Зато атмосфера интересная... Но вообще я по жизни «бардачник». Однажды навел порядок в мастерской, и потом не смог ничего найти. Мне надо, чтобы был хаос, я в нем лучше ориентируюсь. Ищу одно, нахожу другое. Но вопрос о переезде периодически встает, потому что я тут скоро зарасту железом.

Андрей считает, что творческий хаос в мастерской помогает ему работать.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Много ли у вас конкурентов, которые увлекаются созданием предметов искусства из железок?

- Да, но они занимаются в основном медью и латунью, это более мягкие металлы, другой способ обработки… А мне нравится сталь, я в основном работаю со сварочным аппаратом и болгаркой.

Андрей работает в основном болгаркой и сварочным аппаратом.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Важно ли, чтобы в ваших работах все колесики и шестеренки крутились?

- У меня есть постоянный покупатель, вот для него это важно. Но ведь это не для практического применения вещи, а для красоты, так что, на мой взгляд, это не принципиально. Но, конечно, все часы, которые я делал - ходят, а лампы из керосинок - светятся. Еще, конечно, важно, чтобы пропеллеры в самолетах вертелись, колеса в машинах крутились. Потому что первое, что делают покупатели, когда берут работу в руки – начинают все крутить.

Паук

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Сколько стоят ваши работы?

- Я видел похожие на свои работы в интернете – они на порядок дороже. Мои птицы из ложек стоят 50-60 рублей, а вообще средняя цена работы порядка 150 руб. На жизнь хватает. Я сейчас полностью ушел «в железо», только этим и зарабатываю.

Антураж мастерской брутальный под стать ее хозяину.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Андрей, а кто ваши заказчики и на какие металлические арт-объекты самый большой спрос?

- В основном клиенты приходят из соцсетей. Как-то вдруг пошли заказы с российского портала «Ярмарка мастеров», магазин я там открыл полгода назад, была тишина. И вдруг пару последних месяцев появился стабильный интерес.

А еще на днях согласовывал эскиз и макет с одним очень крупным министерством, будет большой заказ на поставку сувениров. Так что на метал-арт спрос есть.

Сколько денег понадобилось для старта? В общей сложности 10 тысяч рублей на оборудование.

Что нужно для поддержания бизнеса? Аренда мастерской и электричество тянут 300 рублей в месяц.

Сколько стоит продукция? В среднем от 100 до 250 рублей.

Когда удалось выйти в ноль? В ноль еще не вышел, но планирует в ближайшее время.

Где рекламируется? Началось с сарафанного радио, сейчас идет реклама в Фейсбуке и Инстаграме – это стоит около 100 рублей в месяц.