У белорусов стали чаще воровать деньги с карточек
- 20.07.2018, 17:05
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Пять советов, как защитить себя при онлайн-расчетах.
В Беларуси в этом году значительно выросло число краж с банковских карточек. За 5 месяцев в стране зарегистрировали 1348 случаев хищения средств с использованием компьютерной техники. Это почти на 90 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Tut.by дает пять главных советов при расчетах в интернете вместе с начальником отдела карточных и цифровых продуктов Банка Москва-Минск Екатериной Буховецкой.
Подключите в обсуживающем банке услугу 3D-secure
Желательно, чтобы эта услуга была с динамическим паролем, то есть для каждой новой операции генерировался новый код. Некоторые сайты не поддерживают данную технологию — оплата на таком сайте может быть небезопасной, поэтому лучше покупать товары в проверенных магазинах.
Убедитесь, что в названии сайта есть префикс «https»
Адрес интернет-магазина или сервиса должен начинаться с «https». Это свидетельствует о защищенном соединении при передаче данных, где s означает secure, то есть безопасный. Также в строке должна присутствовать иконка в виде замочка.
Подключите услугу SMS-оповещение
Это нужно для оперативного контроля за расходованием средств с карточки. Также нужно знать о способах, как быстро заблокировать карточку — это может быть мобильное приложение, телефон контакт-центра или USSD-запрос.
Используйте для расчетов в интернет отдельную карточку c другим счетом
В идеале пополнять такую карточку нужно перед совершением платежа. Впоследствии даже если злоумышленники украдут данные и попытаются списать средства, у них ничего не получится.
Никому не сообщайте информацию, которая на карточке
Информацию, которая есть на карточке, не должен знать даже банковский работник. Это полный номер карточки, срок действия, CVC/CVV-код. Разумеется, не стоит «раскрывать» посторонним людям свой пин-код.