Под Гомелем осквернили надгробный памятник Михаилу Жизневскому 7 20.07.2018, 18:43

Вандалы закрасили краской герб «Погоня», а также государственный герб Украины.

На кладбище в деревне Знамя Труда Гомельского района неизвестные осквернили памятник белорусскому Герою Украины Михаилу Жизневскому, пишет «Радыё Свабода».

Об этом сообщила сестра Михаила Наталья Жизневская.

«Мне позвонили из милиции и сказали, что памятник брату испачкан краской», — говорит Наталья.

Она сообщила, что на памятнике брата красной аэрозольной краской закрашены белорусский исторический герб «Погоня», а также государственный герб Украины.

Наталья Жизневская вместе с нарядом милиции поехала на кладбище деревни Знамя Труда, где похоронен Михаил, а также его родители, умершие в этом году.

Михаил Жизневский стал одной из первых жертв столкновений участников Евромайдана с милицией. Это произошло утром 22 января 2014 года, когда «Беркут» пошел в наступление в правительственном квартале на улице Грушевского, разбирая баррикады и задерживая людей.