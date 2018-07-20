Он превзошел 90-е 1 20.07.2018, 19:35

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Такого не было никогда.

90-е. Финансы страны в развале. Инфляция. Есть работа, нет зарплаты. Бедность. Маленькие пенсии. Олигархи. Плохой Ельцин. Война в Чечне. Власти ругают все.

Даже в тяжелые 90-е годы власти России не додумались до того, чтобы поднять пенсионный возраст.

Даже тогда, в годы «залоговых» и прочих афер, власти не придумали эту аферу — ограбить людей на деньги, отложив их выход на пенсию.

Это сделал Путин.

В годы финансово благополучные, богатые для страны годы.

Он превзошел 90-е.

Тогда, в 90-е годы, власти не пытались это делать. Потому что работал парламент. политические партии, общественные движения. В стране было независимое от властей ТВ, радио, газеты.

Власти ничего не смогли бы сделать с ростом пенсионного возраста. Даже если бы и хотели.

Они и не пытались. Им бы этого не дали.

Когда свобода в России была уничтожена ради «безопасности», «стабильности», «благосостояния» народа, то преграды пали.

Власти перестали считаться с людьми, с их мнением, нуждами. Они стали делать то, что нужно им, только им, не входя в объяснения с теми, кто из граждан превратился в подданных.

Путин превзошёл 90-е.

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