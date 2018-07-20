Алиев: Был бы я на месте Милевского, дал бы в морду Шпилевскому 20.07.2018, 22:01

Александр Алиев и Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» прокомментировал уход Артема Милевского из брестского «Динамо».

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал уход своего друга и бывшего одноклубника Артема Милевского из брестского "Динамо".

- Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.

- То есть вопрос не в нарушении режима?

- Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

- А что бы вы сделали?

- Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал.

- А что именно он сказал?

- Я не могу рассказывать. Если Артем захочет, он сам расскажет. Я его полностью поддерживаю. Он в хорошем настроении.

- Артем Милевский будет продолжать карьеру? Где он себя видит?

- Да. Я не знаю конкретно. У него есть менеджер и он будет заниматься этим вопросом. Я думаю, что Артем долго без работы сидеть не будет, - цитирует Алиева "Сегодня".

Любопытно, что в свое время Алиев "дал в морду" своему бывшему тренеру. Случилось это во время выступления украинца в "Таразе" из Казахстана. Алиев устроил драку с тогдашним тренером команды Юрием Максимовым, после чего покинул команду.