CNN: Британские военные перехватили сообщение в Москву об атаке на Скрипалей 20.07.2018, 22:12

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ФОто с сайта mmamos.ru

Двое подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию коммерческим авиарейсом.

Военная база Великобритании на Кипре перехватила закодированное сообщение в Москву о химической атаке на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери и об отъезде двух подозреваемых. Об этом 19 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, передает gordonua.com.

Вероятные преступники покинули Великобританию коммерческим авиарейсом, зарегистрировавшись на нем под псевдонимом.

Телеканал подтверждает информацию британского медиасообщества Press Association о том, что подозреваемые идентифицированы. Полиция просмотрела множество видеозаписей с камер наблюдения из британских аэропортов и из Солсбери – города, где Скрипали были отравлены 4 марта. Используя технологию распознавания лиц, следователи обнаружили двух человек, на которых пало подозрение. Ранее они не были известны спецслужбам.

В то же время источники CNN не подтверждают данные Press Association, что исполнителями покушения были россияне.

Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". В связи с инцидентом власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

Скрипали выжили, они выписаны из больницы, но их лечение продолжается.