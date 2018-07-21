Украина отказала в агремане Бабичу. Как поступит Лукашенко? 1 21.07.2018, 11:39

Михаил Бабич

Фото: Михаил Солунин/РБК

Госдума РФ согласовала назначение жестокого чиновника послом в Беларуси.

Думский комитет по делам СНГ согласовал кандидатуру полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича для назначения послом РФ в Беларуси. Теперь он должен получить агреман белорусской стороны, после чего президент сможет подписать указ о его назначении послом. Эксперты связывают с его возможным назначением возобновление «объединительного процесса» двух стран, а также усиление интеграции внутри СНГ, пишет kommersant.ru.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отказался комментировать принятое комитетом решение о согласовании кандидатуры Михаила Бабича для назначения послом РФ в Беларуси. Уклонились от объяснений и другие члены комитета, сославшись на то, что обсуждение проходило в закрытом режиме. «Уже случалось, что согласованный депутатами кандидат не получал агреман белорусской стороны»,— сказал первый зампред комитета Константин Затулин («Единая Россия»). Он напомнил эпизод 2006 года, когда бывший саратовский губернатор Дмитрий Аяцков получил согласие Госдумы и сразу дал пространное интервью о собственном видении российско-белорусских отношений, после чего не получил агреман. Депутатам тогда пришлось согласовывать другого кандидата — Александра Сурикова, который по сей день остается чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларуси. В связи с этим Константин Затулин заявил лишь: «Думаю, Бабич справится со своей работой». Отношения же России и Беларуси, по его мнению, «на современном этапе переживают очередной период возвращения к изначальному смыслу нашего объединительного процесса в союзном государстве».

Впрочем, в биографии Михаила Бабича тоже есть факт, когда он не получил агреман. В июле 2016 года он, будучи полпредом президента в ПФО, получил согласие Госдумы на назначение послом в Украину. Но в августе Киев отказал в предоставлении ему агремана. Причину отказа публично тогда назвало только экспертное сообщество Украины: «Биография Бабича связана с советским КГБ и российской ФСБ», указав также и на его возможную причастность как члена Совета безопасности РФ к выработке решения о присоединении Крыма.

После вчерашнего согласия думского комитета Бабич должен получить агреман белорусской стороны, после чего президент сможет подписать указ о его назначении послом. Интрига вокруг нового места работы господина Бабича после кадровых перестановок Владимира Путина в связи с вступлением в должность президента на новый срок сохранялась достаточно долго. 26 июня президент назначил своих полпредов в федеральных округах, однако указа по Михаилу Бабичу не было. В мае его называли возможным сменщиком помощника президента, отвечающего за Южную Осетию, Абхазию и Украину.

На разных этапах господин Бабич работал в бизнес-компаниях, в структурах региональной власти, в 2002–2003 годах был главой правительства Чечни, с 2003 года трижды избирался депутатом Госдумы от «Единой России». После думских выборов в 2011 году был назначен полпредом президента в ПФО. «Он намного влиятельней рядового дипломата, имеет выход на первых лиц, знает, как все устроено в коридорах российской власти»,— сказал “Ъ” президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Поэтому белорусской стороне должно импонировать, что послом «приходит актуальный игрок, а не отставник», полагает эксперт.

Впрочем, бывшие коллеги Михаила Бабича по депутатскому корпусу запомнили его как менеджера, которого амбиции вели к верхнему эшелону федеральной исполнительной власти. В частности, по словам собеседников “Ъ”, он рассчитывал на пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс, либо главы МЧС.

«В советские времена перевод на дипломатическую работу означал опалу»,— пояснил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Тогда «проштрафившегося деятеля партноменклатуры отправляли куда подальше, где дипломаты его страховали», напомнил доцент. По его мнению, Михаил Бабич «практичный политик и жесткий переговорщик», поэтому количество «проектов с Беларусью станет больше, а сотрудничество энергичней». В связи с этим Кирилл Коктыш считает, что назначение послом станет для Бабича «ступенькой карьерного роста».

По мнению политолога Евгения Минченко, Михаил Бабич «будет не просто послом в Беларуси, а человеком, отвечающим за СНГ в целом». Однако сейчас «отношения России и Беларуси выстроены не на уровне послов, а на уровне президентов», сказал “Ъ” замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Поэтому, по его прогнозу, политическая «роль посла Бабича будет минимальной». «На первом плане работы будет взаимодействие с деловыми кругами, связи с общественностью, создание круга симпатизантов вокруг посольства»,— полагает эксперт.