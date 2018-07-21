Белорусский рэпер ЛСП женился
- 21.07.2018, 12:43
В Инстаграме появились фотографии с церемонии бракосочетания.
Белорусский рэпер Олег Савченко, более известный под псевдонимом ЛСП, женился.
Артист узаконил отношения со своей девушкой Владой. Олег ЛСП неохотно делится подробностями личной жизни, поэтому предпочитал не афишировать событие.
Все у меня в ленте очень смелые. И считают, что организовать свадьбу за 2 недели можно. А ты возьми да организуй 🤨 Ладно, я тоже считаю, что можно. Можно, но сложно 💆🏼♀️ И нервно. И волнительно. Не забывайте, что найти подрядчиков и забронировать место - это вершина айсберга 🗻 Это ещё рассадить всех гостей. Отметить на рассадке детей и вегетарианцев. Обсудить, кому отдаём подаренные деньги и где они будут лежать, и ещё бесконечно много мелочей. Я сейчас ни в коем случае не козыряю, мол, я крутая организаторша 😂 это, правда, классный опыт для меня, но это большой стресс для всех #ненадотак Готовьтесь к своей свадьбе заранее, размеренно, с удовольствием и без спешки. Получите кайф от этого времени, которое никогда не повторится (если вы только не решите жениться дважды 🙈) . Ps: свадьбу Олега @lspolegi и Влады мы правда готовили 2 недели. За это время поменяли место торжества (за неделю) 🙈🤷♀️а количество гостей увеличилось с 50 до почти 70 (за 3 дня до). В общем, было огонь!✌🏻 #weddingbybalash #апоговорить #свадьбаминск #свадебныйорганизаторминск #свадебноеплатьеминск