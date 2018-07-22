В Бобруйске случайный знакомый убил двух женщин 9 22.07.2018, 15:10

4,504

Одна из них успела позвонить в милицию.

В Бобруйске совершено двойное убийство, жертвами стали женщины 26 и 27 лет. Одна из них успела позвонить в милицию с просьбой о помощи, пока была жива. Этот звонок не спас ее, но помог задержать преступника, сообщает tut.by.

20 июля около 7.00 на номер «102» позвонила неизвестная девушка. Она сказала, что вместе с подругой закрылась в ванной, куда пытается проникнуть неизвестный, и попросила помощи. Девушка не назвала точного адреса, только улицу — Лынькова — и номер квартиры. Позже оказалось, что он ошибочный.

Характер сообщения указывал на то, что девушкам угрожает серьезная опасность. В связи с этим, личный состав управления внутренних дел Бобруйского горисполкома был поднят по тревоге, сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.

Милиционеры проверили все многоквартирные жилые дома по улице Лынькова и прилегающей к ней территории, а также увеселительные заведения и изучили записи камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что две девушки 26 и 27 лет отдыхали в одном из бобруйских кафе, познакомились с неизвестным мужчиной и уехали с ним на такси. Мужчиной оказался 36-летний безработный ранее судимый бобруйчанин. Вскоре по приметам его задержали.

Худшие подозрения оправдались: в ванной комнате его квартиры обнаружили трупы двух девушек со следами насильственной смерти, одной из которых была позвонившая в милицию бобруйчанка.

Сейчас подозреваемый находится в ИВС, с ним проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены мотив и обстоятельства совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Убийство). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.