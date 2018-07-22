В Афганистан из изгнания вернулся вице-президент Дустум 22.07.2018, 18:07

Абдул Рашид Дустум

В аэропорту Кабула после того, как Дустум покинул его территорию, раздался взрыв.

Афганский вице-президент Абдул Рашид Дустум в воскресенье, 22 июля, вернулся в Афганистан после 14 месяцев отсутствия. В аэропорту Кабула после того, как Дустум покинул его территорию, раздался взрыв, передает DW.

Как сообщил представитель афганского МВД, смертник привел в действие взрывное устройство на входе в здание аэропорта, где собрались сторонники Дустума. В результате трагедии, случившейся лишь через несколько минут отъезда генерала из аэропорта, погибли не менее 11 человек, еще 14 пострадали. В полиции отметили, что число жертв может вырасти. В Кабуле для Дустума организован официальный прием с участием второго вице-президента Сарвара Данеша и членов парламента.

Генерал скрылся после обвинений в мае 2017 года

Лидер этнических узбеков Афганистана, генерал Дустум занял пост вице-президента страны после президентских выборов 2014 года. Привлечение влиятельного политика и военачальника в свою команду во многом определило победу нынешнего президента Ашрафа Гани. Дустум уехал из Афганистана в мае 2017 года - якобы для получения медицинской помощи в Турции, но, по мнению наблюдателей, он просто скрылся от последствий обвинений в похищении его людьми одного из его политических противников.

В ноябре 2016 года на крупном торжественном мероприятии Дустум публично унизил бывшего губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи, а затем, как утверждает пострадавший, телохранители вице-президента избили и похитили его. Генпрокуратура в рамках проверки заявления Эшчи вызвала на допрос генерала и его телохранителей. Но повестки были неоднократно проигнорированы, и генпрокурор республики выписал ордер на арест девяти сотрудников охраны Дустума, заявив, что не исключает ареста самого генерала.