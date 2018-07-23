Отчаянный блеф Кремля и Лубянки 4 Наталья Гулевская

23.07.2018, 14:35

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Наталья Гулевская

Цель российских спецслужб — это радикализация в политической борьбе между политическими оппонентами.

Является ли Трамп агентом КГБ-ФСБ или каким компроматом на него располагает Кремль? Этот вопрос не дает покоя сотням разных спецслужб мира. Поводом для такой конспирологии стали выборы 45-го президента США, где мало кому известный, несистемный и постоянно меняющий партийные симпатии Дональд Трамп стал президентом самой влиятельной супердержавы в мире.

По большому счету это не вопрос для любого оперативника советских спецслужб, и будь эта задача поставлена в восьмидесятых, ее мог бы решить любой лейтенант, перенявший опыт у сторожил «конторы» в борьбе с организованной преступностью и ослаблением роли лидеров и влиятельных ОПГ.

Весь этот кейс «Клинтон -Трамп» в Кремле и на Лубянке рассматривался именно в духе спецоперации, которую не раз применяли на своем поприще как отпетые мафиози, так и опера советских спецслужб и их правопреемники. Все банально до мелочей. В пик противостояния наносится удар по одному из конкурентов третьей силой, и в зависимости от результата строится мотивация, которая компрометирует и ослабляет победителя.

Как на Клинтон, так и на четырехразовые посещения Трампа СССР-РФ, в КГБ-ФСБ собрано горы разного информационного материала, полученного от штатной обязательной персональной разработки по посещению иностранцев, тем более таких, как Клинтон и Трамп в юрисдикцию «империи зла». Остальное дело техники, которой в школе КГБ учили всегда и всех, как из любой информации делать психологические этюды по вербовке, дискредитации и конспирологии.

В Кремле явно недооценили интеллектуальный потенциал ведущих спецслужб западного мира, и эта спецоперация «Клинтон — наш» или «Трамп — наш» изначально имела двойную подоплеку, где каждая из сторон считала себя ведущей и направляющей силой в этом кейсе. Кто в конечном счете победит покажет время, но то что все попытки Кремля внушить миру, что Трамп марионетка Путина, и то, что существует неоспоримый компромат, начинает рассыпаться после первой же личной встречи, на которой окончательно стали ясны мотивы и цели этой спецоперации.

Кремлю не нужны ни Трамп, ни Клинтон, ни Сандерс, ни даже Мэй, Меркель и Макрон, цель российских спецслужб — это радикализация в политической борьбе между разными политическими оппонентами, чтобы внести раскол в устойчивую западную демократическую систему и нанести имиджевый урон судебной ветви власти. Путин и сотоварищи заняты только спасением награбленных богатств и личной безопасностью от неминуемой неотвратимости наказания, и Трамп — это последний блеф некогда всесильной спецслужбы, которая так и не смогла создать безопасность и политическое, экономическое и юридическое сопровождение для легитимации новоявленных элит и членов их семей.

Наталья Гулевская, opentown.org