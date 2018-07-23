Закончится ли в августе «сезон дождей»? 1 23.07.2018, 16:43

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Дождевики пока лучше не прятать.

Июль впечатлил настоящими ливнями, которые нечасто бывают в Беларуси - чего стоит потоп на улице Революционной в Минске, когда в салонах и барах воды было чуть ли не по колено, а владельцы заведений строили баррикады из мешков с песком…

- То, что в июле был перебор осадков, заметили даже те, кто не связан с метеорологией, - рассказали kp.by в Белгидромете. - В рекордсменах - восток Могилевской области, где выпало три месячных нормы осадков. Сильные ливни отмечались во всех областных центрах. Впрочем, нельзя сказать, что такой влажный дождливый июль в Беларуси - большая редкость. Последний раз похожая картина была в 2000 году.

Особенностью этого месяца стал еще и эффект сауны, который мы ощущали и на улице, и в квартирах. Причиной этому стала высокая влажность в сочетании с температурой на 1 - 5 градусов выше нормы. Если обычно ночью влажность повышается до 80 - 95%, а днем опускается ниже 50%, то в этом месяце влажность на протяжении целых суток держится выше 50%. Из-за этого мы чувствуем себя некомфортно.

Закончится ли «сезон дождей» в ближайшее время?

- Пока отдохнуть от дождей не получится: погода на этой неделе ожидается теплой, сырой и дождливой. По предварительному прогнозу, во второй половине недели температура воздуха в юго-восточных районах может достигать 30 - 31 градуса. А это значит, что будет еще менее комфортно, - говорят синоптики.

Ждать ли ливней и гроз в августе, журналисты спросили у этнолога Елены Довнар-Запольской:

- Есть несколько дат, по которым в народе определяют погоду на август. 27 июля по католическому календарю отмечается «День семи спящих братьев». Считается, что если в этот день будет дождь, то осадки будут идти семь недель без перерыва. Если осадки выпадут на Мокрины 1 августа, то остаток лета и осень будут мокрыми. А 2 августа отмечается Ильин день - какая погода будет в эту дату, такая и весь месяц. Если он будет дождливым, то впереди нас ждут не просто осадки, а сильные ливни с грозами.

Кроме того, на исходе лета по традиции ожидаются рябиновые ночи. Это интересный природный феномен, когда случается не просто гроза, а гроза с ураганом, громом, молниями и мощным ветром, ломающим деревья. По народным поверьям считается, что в такую ночь якобы выходят черные силы, и вся природа объединяется, чтобы победить их. А рябиновой такую ночь назвали потому, что считалось, что молнии и гром нужны для вызревания рябины. Раньше августа таких гроз, как правило, не бывает.

Интенсивность дождей увеличилась

- Глобальное потепление климата привело к тому, что за последние 25 лет уменьшилось количество дней с малым количеством осадков - с 176 до 167. При этом интенсивность осадков, когда за определенное время выпадает их большее количество, увеличилась, - рассказал старший научный сотрудник центра климатических исследований Академии наук Виктор Мельник.