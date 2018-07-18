До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция 6 Ольга Николайчик

18.07.2018, 14:24

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Даже в Древнем Риме водосистема работала лучше, чем в современном Минске.

Об этом сайту Charter97.org заявила общественная активистка, коренная минчанка Ольга Николайчик, комментируя потопы на улицах Комсомольской и Революционной после дорогущей реконструкции:

- Знаете, мне очень странно, что наш Минск вдруг превратился в Венецию. Ведь для этого нет никаких оснований. В плане воды у нас в стране все нормально.

Потопы, которые продолжаются уже несколько дней, свидетельствуют про бесхозяйственность и бездарность власти. Ее полное невежество в современных городских делах.

Мы же не в Древнем Риме, где, отмечу, еще в те времена водосистема работала в разы качественнее и толковее, чем сегодня в Минске. Это говорит о том, что в городском управлении нет специалистов, уровень работников крайне низкий.

Скажу так, потопы отражают всеобщий упадок в стране. Беларусь выпадает из цивилизационного контекста и Минск не исключение. Скоро увидим, как на поверхность вылезут проблемы из многих других сфер.

Да что говорить, если страной правит Лукашенко - обычный колхозник. Он развалил, напомню, даже колхоз, которым руководил. Что с него взять?

В Беларуси до власти дорвались люди, которых интересует только коррупция. В Европе людей, которые пришли работать на важные должности учат, они знают языки, в большинстве своем получили несколько образований, есть опыт. Управление городом - это же наука!

У нас же брусчатку или асфальт новый положат - деньги отмоют и после танками на них поездят. Чего от таких людей можно ожидать?

Они по свежеположенному асфальту гоняют, а мы хотим чтобы у нас водостоки нормально работали? Какой абсурд: в центре европейского города не работают линевки. Скоро потонем мы знаете в чем...?