Пять авто, которые расходуют минимальное количество бензина 4 23.07.2018, 18:43

3,508

Эксперты SlashGear составили рейтинг негибридных авто нынешнего года, которые расходуют меньше всего бензина.

Расход топлива у некоторых из этих машин достигает не более 40 миль на галлон (около 5,9 литров на 100 км), даже если водитель любит погонять, пишет nversia.ru.

Лидером рейтинга оказалась Toyota Yaris iA, разработанная на базе Mazda2. При этом авто стоит сравнительно немного — от 16 тысяч долларов. За эту цену владелец получит современные технологии, включая систему предупреждения о столкновении с автоматическим чрезвычайным торможением, а расход топлива составит около 7,35 литра на 100 км в городских условиях и 5,9 литра — на шоссе.

Вторую строчку занял Hyundai Elentra Eco. Его стоимость начинается от 20 тысяч долларов, у него большой салон, а в комплектацию входит система смены полосы движения, климат-контроль и подогрев передних сидений. Авто оснащено 1,4-литровым двигателем мощностью 128 л. с. Расход топлива — также около 7,35 литра на 100 км в городских условиях и 5,9 литра — на шоссе.

На третьем месте оказался один из самых доступных на сегодняшний день хэтчбэков Honda Fit. Под капотом у него 4-цилиндровый двигатель объёмом на 1,5 литра, а цена авто начинается с 16,5 тысячи долларов. Расход топлива в городе составит 7,13 литра на 100 км, на шоссе — 5,9 литра.

Четвёртую позицию заняла Toyota Camry 2018 года, один из немногочисленных седанов, у которых расход топлива в городе — около 8,1 литра на 100 км, на шоссе — 5,74 литра. Авто обойдётся не менее чем в 26 тысяч долларов.

На пятом месте — Mitsubishi Mirage, доступный в конфигурациях хэтчбека и седана. Начальная цена автомобиля — 15 тысяч долларов. И хотя он не способен разогнаться, как Golf GTI или Subaru Impreza, но у него лучшие показатели по экономичности расхода топлива в своём классе: 6,72 литра на 100 км в городских условиях и 5,5 литра — на шоссе. Автомобиль оснащён двигателем в 1,2 литра мощностью 78 л. с.