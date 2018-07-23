Дарья Домрачева попала в ДТП в Минске 11 23.07.2018, 19:20

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Фото: Еврорадио

Известная биатлонистка пыталась заехать во двор «Центрального».

Дарья Домрачева попала в автоаварию, когда пыталась заехать во двор «Центрального» в Минске.

Происшествие случилось вечером 23 июля в арке со стороны Октябрьской площади. Летом 2018-го там установили болларды (дорожные столбики), о чем Домрачева не знала, передает «Еврорадио».

Автомобиль BMW X6 Домрачевой подарили на день рождения в 2012 году. Сообщалось, что подарок она получила от федерации биатлона, спонсоров, болельщиков и автокомпании BMW.