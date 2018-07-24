В России у граждан будут отбирать легковые автомобили 1 24.07.2018, 11:10

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Минобороны РФ внесло поправки в перечень транспортных средств, которые подлежат учету в мирное время.

В Министерстве обороны подготовили поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. Как сообщает газета «Известия», в него включат все легковые автомобили, которые могут использоваться для перевозки пассажиров. На каждый сделают карточку, где будут указаны в том числе данные техосмотра.

Сделано это будет для того, чтобы мобилизовывать автомобили в случае объявления в стране военного положения. Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, но теоретически могут мобилизовать и иностранные вроде Toyota Prado или Volkswagen Touareg. Военные будут передвигаться на них до прибытия в части со складов резерва штатных автомобилей. В этом случае машины смогут вернуть владельцам вместе с компенсацией за полученные повреждения.

Военные рассчитывают, что данные об автомобилях им будут передавать не только ГИБДД и Росстат, но и Федеральная налоговая служба.

Газета указывает, что сейчас проект приказа проходит согласования и антикоррупционную экспертизу. Теоретически в него еще могут внести изменения.