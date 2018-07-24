«С неба сыпался пепел, но в городе никакой паники» 24.07.2018, 18:48

Фото: Дмитрий Омельченко

Белорусы, живущие в Афинах, о лесных пожарах.

Вокруг столицы Греции бушуют лесные пожары, там объявили чрезвычайное положение. Известно о 74 погибших, пострадавших — за сотню. МИД Беларуси сообщил, что от белорусов, которые отдыхают на греческих курортах, обращений не было. Tut.by расспросил белорусов в Афинах, что происходит.

Пожар бушует с трех сторон от Афин — в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели.

В минских туркомпаниях, которые обзвонили журналисты, отмечают: проблем с белорусскими туристами нет, они едут отдыхать в другие регионы Греции.

— Все хорошо, все туристы благополучно отдыхают. Никаких нареканий, никаких возвратов, — рассказали в компании «Топ-тур».

— Никто нам не звонил, тревог не выражал и отказов по турам у нас нет. Это происходит в районе Афин, а у нас туда туров нет, — добавили в агентстве «Алатантур».

А что с белорусами, которые живут в Афинах? Минчанин Дмитрий Омельченко второй год живет в этом городе в районе Глифада. В понедельник у него был выходной, Дмитрий находился дома.

— Около полудня я заметил, как город накрывает густой и коричневый дым, — рассказывает собеседник. — В новостях сообщили, что вокруг Афин три или четыре очага возгорания. Я поднялся на крышу дома, со стороны островов дул сильный ветер, а с неба сыпался пепел. И пахло вокруг, будто сидишь у костра.

Тем не менее, говорит Дмитрий, жители Афин были относительно спокойны. Сам белорус ближе к четырем дня поехал на море. Пляж находился километрах в 60 от пожара, посетителей там хватало.

— Видимость на дороге была нормальная, водители вели себя спокойно, — продолжает Дмитрий. — В городе вообще не чувствовалось никакой паники. Это же далеко от Афин. Около девяти вечера ветер поменял направление, подул в сторону моря, унося с собой дым. Уже сегодня у нас даже не пахнет. Собирается дождь. Люди, как всегда, вышли на работу. Сидят в барах и кафе. Единственное, говорят все теперь только о пожарах. Некоторые как добровольцы едут на острова тушить пожары.

Больше всего паники, отмечает собеседник, в интернете. Особенно в сообществах туристов.

— «Семья поехала на отдых, второй день не выходят на связь», — Дмитрий цитирует одно из типичных сообщений.

Белоруска Мария — тоже из Афин. Говорит, что в ее районе все спокойно.

— С утра было как будто пасмурно, но оказалось, что это не просто тучи, а микс с дымом. За день до этого вечером был очень сильный порывистый ветер. Вчера во второй половине дня он повторился, — рассказывает девушка. — Если бы мне не сказали про пожар, я бы в жизни не догадалась. Помню пожар на Парнисе 2007 года… Вот тогда прямо пепел летел на землю, а сейчас все спокойно.

Марии известно, что вчера на пару часов был закрыт местный аэропорт.

Подруга белоруски живет в районе горы Пендели, на склонах которой сейчас, сообщают СМИ, сильный пожар.

— Созвонилась с ней. Говорит: у них только утром чуть гарью пахло. В центре небо синее, никаких запахов.