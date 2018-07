Видеохит: Комментатор стал звездой Сети благодаря высокому голосу 25.07.2018, 8:25

Вы просто не сможете перестать слышать его в своей голове.

Ведущий передачи Skip and Shannon: Undisputed на спортивном телеканале Fox Sports 1 Шеннон Шарп мгновенно стал мемом, просто несколько раз повторив в эфире слова «Это не проблема» (That ain’t no problem) ну очень высоким голосом, сообщает medialeaks.ru.

Зрители тут же поняли, что эта миниатюра подходит к множеству различных жизненных ситуаций и стали клепать шутки, используя «Это не проблема» в качестве панчлайна. И да, каждый из нас — немного Шеннон Шарп.

Бывший игрок в американский футбол Шеннон Шарп сейчас работает телеведущим на канале Fox Sports 1. Больше того, у Шарпа собственное шоу Skip and Shannon: Undisputed, в котором он вместе с соведущим обсуждает не только американский футбол, но и вообще самые разные виды спорта.

И обычно этот солидный 50-летний мужчина с ростом под 190 сантиметров и весом за сотню килограммов предельно брутален.

Однако в одном из недавних выпусков Шеннон сломался, и этот момент мгновенно стал вирусным.