Гродненские журналисты решительно протестуют против преследования своих коллег 1 25.07.2018, 13:01

Александр Денисов и Алексей Кайрис

Они подписали обращение в защиту Александра Денисова и Алексея Кайриса.

30 гродненских журналистов подписали обращение в защиту своих коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса, которым грозит уголовное преследование за сюжет на телеканале "Белсат", сообщает baj.by.

В понедельник в квартирах журналистов милиция забрала компьютеры, мобильные телефоны, видеокамеру и электронные носители информации.

В обращении к властям говорится:

"23 июля в Гродно милиция провела обыски у местных журналистов-фрилансеров, сотрудничающих с телеканалом "Белсат" - Александра Денисова и Алексея Кайр са. Поводом стал сюжет на телеканале о состоянии одного из местных интернатов. В результате, у них забрали компьютеры, телефоны и другую технику. У матери Александра Денисова после обысков случился сердечный приступ.

Мы, гродненские журналисты, выражаем решительный протест против преследования наших коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса, призываем прекратить давление на журналистов-фрилансеров и требуем вернуть всю изъятую технику. Мы считаем возмутительными обыски у родителей журналистов и рассматриваем это как давление через семью.

Давление на журналистов имеет открытый характер запугивания и шантажа и противоречит нормам Конституции, национального законодательства и международным обязательствам Беларуси в области обеспечения свободы распространения информации", - говорится в обращении.

Обращение, которое будет направлено в силовые органы, подписали: Сергей Островцов, Алексей Радс, Ирина Новик, Сергей Чаботько, Александр Саенко, Павел Можейко, Виктор Парфененко, Андрей Мелешко, Анджей Писальник, Наталья Макушина, Владимир Хильманович, Юлия Катаржинская, Инесса Тодрик- Писальник, Кристина Марчук, Александр Киркевич, Виктор Сазонов, Марина Харевич, Анатолий Макушин, Ирина Чернявка, Елена Равбецкая, Витовт Рудник, Денис Ивашин, Руслан Кулевич, Иван Роман, Андрей Фролов, Ирена Валюсь, Катажина Лавдацкая, Гражина Шалкевич, Анджей Почобут и Ольга Корсун.