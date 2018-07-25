Сергей Петрухин: Власти мстят мне за антикоррупционные расследования 1 25.07.2018, 10:59

Cергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

Блогер намерен и дальше продолжать свою деятельность.

Брестский блогер Сергей Петрухин известен тем, что выкладывает в своем блоге «Народный репортер» видеосюжеты, в которых раскрывается коррупция и беззаконие.

Сегодня стало известно, что против него возбудили уголовное дело «за оскорбление». Сайт Charter97.org решил связаться с Сергеем Петрухиным:

- Знаете, мне сейчас на самом деле очень сложно что-то сказать. Возможно, уголовное дело связано с тем, что 12 мая у меня дома был проведен обыск, в ходе которого изъяли компьютер, планшет, фотоаппарат и телефон. Эти вещи мне не вернули до сих пор. Может быть что-то в технике «нашли».

Сначала была жалоба, что я кого-то «оклеветал», а сейчас фигурирует «оскорбление». В общем, на данный момент я понятия не имею в чем дело.

Повестку из Следственного комитета я получил только вчера. Там было указано, что утром 23 июля я должен был явиться в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета. Но, естественно, сходить я еще никуда не успел.

Возможно, возбуждением уголовного дела власти мстят мне за антикоррупционные расследования. В общем, буду работаться, консультироваться с адвокатом.

Напомним, что недавно Сергей Петрухин сообщал о массовых увольнениях и дисциплинарных взысканиях в Пинском РОВД.