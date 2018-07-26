закрыть
26 июля 2018, четверг, 14:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Минчанин ушел из семьи и два года скрывался в лесу, чтобы не платить кредит

11
  • 26.07.2018, 11:06
  • 6,093

Он построил свое убежище недалеко от стоянки фур, где водители иногда оставляли еду.

В Жодино задержали 35-летнего минчанина, который последние два года жил в лесу. Как сообщает nn.by, он находился в розыске за мошенничество в особо крупном размере.

Минчанин имел зависимость от игровых автоматов. С течением времени он залез в долги. Бросил семью, со временем попрощался и с друзьями. Взял крупный кредит в банке, но отыграться так и не сумел.

В результате мужчина стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, за что и был объявлен в межгосударственный розыск. Тогда и ушел в лес. Милиция отмечает, что его выбор был добровольным - мужчина не хотел беспокоить родных.

Он построил свое убежище недалеко от стоянки фур, где водители иногда оставляли еду. Кроме того, ловил рыбу, собирал грибы, чернику - иногда продавал их случайным людям. Причем отмечается, что деньги на алкоголь не тратил.

Однако в криминальную историю все же попал еще раз: вырвал из рук жительницы Жодино рюкзак, в котором был кошелек с банковскими карточками. Камера банкомата зафиксировала лицо минчанина.

Однажды мужчина все же попался на глаза милиции. Мужчину задержали.


популярное за неделю

Мнение

Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич
Зачем нам такая власть?
Зачем нам такая власть? Андрей Шарендо