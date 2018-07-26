Минчанин ушел из семьи и два года скрывался в лесу, чтобы не платить кредит 11 26.07.2018, 11:06

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Он построил свое убежище недалеко от стоянки фур, где водители иногда оставляли еду.

В Жодино задержали 35-летнего минчанина, который последние два года жил в лесу. Как сообщает nn.by, он находился в розыске за мошенничество в особо крупном размере.

Минчанин имел зависимость от игровых автоматов. С течением времени он залез в долги. Бросил семью, со временем попрощался и с друзьями. Взял крупный кредит в банке, но отыграться так и не сумел.

В результате мужчина стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, за что и был объявлен в межгосударственный розыск. Тогда и ушел в лес. Милиция отмечает, что его выбор был добровольным - мужчина не хотел беспокоить родных.

Он построил свое убежище недалеко от стоянки фур, где водители иногда оставляли еду. Кроме того, ловил рыбу, собирал грибы, чернику - иногда продавал их случайным людям. Причем отмечается, что деньги на алкоголь не тратил.

Однако в криминальную историю все же попал еще раз: вырвал из рук жительницы Жодино рюкзак, в котором был кошелек с банковскими карточками. Камера банкомата зафиксировала лицо минчанина.

Однажды мужчина все же попался на глаза милиции. Мужчину задержали.