Вселенский Патриарх отказался отмечать юбилей Крещения Руси в Москве с Кириллом
- 27.07.2018, 20:30
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Вселенский Патриарх отметил, что праздники по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдут в Киеве.
В ответе Вселенского Патриарха также отмечено, что праздники по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдут в Киеве.
Вселенский Патриарх Варфоломей I отказался от предложения Патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) отпраздновать в Москве 1030-летия Крещения Руси, сообщает пресс-служба украинской поместной православной церкви.
В Константинополе дали знать, что их представители все же примут участие в праздновании юбилея Крещения Руси. Правда, не в Москве, а в Киеве.
«В ответе Вселенского Патриарха также отмечено, что праздники по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдут в Киеве, в которых представители Вселенского Патриарха примут участие 28 июля», — передают слова представителей Константинополя.